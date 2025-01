Ricardo Pérez revela aquello por lo que se enamoró de Susana Zabaleta: "Es un amor de persona"

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta forman una de las parejas favoritas en el mundo del espectáculo. Pese a la diferencia de edad que existe entre ellos y las críticas que han recibido al respecto, son más los fanáticos que han mostrado su apoyo a quienes ya llamaron "Ricaleta". Aunque la pareja no duda en gritar su amor con románticas fotos en redes sociales, esta vez fue el comediante quien se desvivió en halagos a la cantante y reveló a aquello por lo que se enamoró de ella.

El comediante, de 30 años de edad, y la actriz no han dejado de mostrar su amor a través de redes sociales con postales de cada uno de los viajes que realizan juntos; además, Susana Zabaleta ha destacado más de una vez lo enamorada que se encuentra gracias a los detalles con los que el comediante le hace saber su cariño. Como el más reciente durante una entrevista con Yordi Rosado, pues reveló lo que hizo que se enamorara perdidamente de la también cantante, de 60 años.

“Es muy talentosa, muy inteligente y muy culta, pero, además, también es muy chistosa y es muy buena persona. Nada más que, a ver, es una artista que mucha gente respeta y cuando entra a un lugar todo el mundo se cuadra, pero con gente más en confianza y cuando baja la guardia es un amor de persona", dijo Ricardo Pérez.

Sobre lo que considera que vio en él la actriz de "Sexo, pudor y lágrimas", el youtuber puntualizó en la imagen que muestran ante las cámaras como comediantes y las cualidades que hay en él alejado de los reflectores: "Lo que más mostramos de nosotros es nuestro lado más cag*** y divertido y de relajo, pero la gente luego no sabe que detrás (…) puede haber una conversación interesante, pasiones, hobbies y un sinfín de cosas que, creo, eso fue lo interesante para ella, como que descubrir que había algo más allá”.

La historia de amor de Ricardo Pérez y Susana Zabaleta

La pareja mantuvo su romance en secreto durante varios meses y fue hasta febrero del año pasado que lo hicieron público. Aunque y sabían uno del otro por sus proyectos profesionales, la chispa entre ellos habría surgido con su participación en el programa "Divina Comida" en el que compartieron escena con Eduardo Videgaray y José Luis Slobotzky, quien también es conductor de "La Cotorrisa".

Ricardo Pérez revela aquello por lo que se enamoró de Susana Zabaleta. Foto: IG @ricardomedijo

Pese a que el noviazgo fue bien recibido por los fans, no han evitado los comentarios negativos por la diferencia de edad. Algo ante lo que la actriz no dudó en responder durante una entrevista al programa “De primera mano”: “ Si ha llegado a dónde está y tiene los seguidores que tiene simplemente por hacer reír, ¿tú crees que está bien menso y que nomás se puso enfrente de una cámara y dijo: ‘¿Déjame hacer reír a todo mundo?’”.

Aunque no es el único obstáculo que han sorteado en su relación, pues recientemente Susana Zabaleta dejó ver que su suegra no acepta lo que tiene con Ricardo Pérez. Algo que dijo comprender y aseguró que ella tampoco estaría de acuerdo si eso pasara con su hijo, Matías, bromeando con lo que haría si sucediera: “Si se le acerca una señora, la mato. Por eso es que yo no conozco a la mamá de Ricardo”.

