Mauricio Castillo revela las duras consecuencias de sus adicciones: "pasé 3 días tomando solo en la oficina"

Mauricio Castillo es uno de los grades actores y comediantes de los últimos tiempos en México, pero la vida de todos los famosos no es particularmente sencilla. En esta ocasión, el que formara parte de 'Otro Rollo' se abrió para contar algunos de los detalles más oscuros de su vida, el tema de las adicciones y todos los problemas que le trajo el consumir este tipo de sustancias. 'Mau' explicó que llegó a perder trabajos por estar borracho y casi pierde la vida.

El actor comenzó explicando que la gran mayoría de las personas que son alcohólicas no mueren por el alcoholismo, tendrían que pasar muchos años y tomar mucho para que esto ocurra. En realidad la gran mayoría de las personas pierden la vida por un choque o algún otro tema que no tiene que ver con algún padecimiento provocado por el consumo del alcohol. En la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Mauricio contó como fue que se dio cuenta que tenía un problema de adicciones y cómo le llegó a afectar en su vida.

Castillo explicó que vivió tres momentos donde se dio cuenta que tenía un problema. El comediante dejó claro que en realidad fueron más, pero que esos tres fueron los que detonaron que algo no estaba bien, ya que había perdido el control de lo que estaba consumiendo y el sentido de ubicación, no recordaba cómo había llegado a su casa después de una fiesta. En 'El Minuto que cambió mi Destino', reveló estos tres momentos.

"El problema muy serio, muy serio desde hace un par de años, tres años para acá. Fue en donde sí hubo tres eventos muy fuertes en donde yo prometí a mis hijos que no iba a volver a tomar.(...) Tuvieron que ir por mí a mi oficina porque estuve encerrado tres días en mi oficina yo solo bebiendo y consumiendo cocaína. Fui a un reunión de una queridísima amiga, que era su cumpleaños, mi querida Gina y que perdí el conocimiento, no tengo recolección de cómo llegué a mi casa", recordó.

Mauricio reveló los momentos que determinaron que tenía un problema de adicciones (IG: maucasitlloa)

Mauricio perdió trabajos por sus adicciones

Después de revelar dos de las ocasiones donde se dio cuenta que tenía un problema con la bebida y otras sustancias, 'Mau' explicó que las había marcado como banderas rojas de que algo no estaba bien. Después de esto comenzó a hablar que por muchos años había sido un alcohólico disfuncional, es decir que si no tomaba no podía realizar su vida. Durante muchos años nadie se había dado cuenta, pero después comenzaron los problemas, ya que perdió uno de sus últimos trabajos por llegar borracho, para ser más precisos el del canal 6.

"Yo fui alcohólico disfuncional durante muchos años, nadie se daba cuenta... sí, perdí trabajos, incluso perdí oportunidades de trabajo por el problema. De canal 6, tenía yo dos advertencias antes de la vencida, en donde llegué en estado inapropiado y el programa se hacía en vivo. Llegué borracho dos veces. En la primera no me dejaron salir, no podía ni hablar. Me castigaron y estaban en todo su derecho. Una semana sin ir y sin cobrar. En la segunda que pasó exactamente lo mismo y la tercera fue hace cuatro meses y me despidieron", contó Mauricio.

Mauricio Castillo explicó el motivo por el que salió del Canal 6 (IG: maucastilloa)

Dentro de las declaraciones, Castillo dejó claro que su salida de 'Miembros Al Aire' no tuvo relacionada con sus adicciones. En aquella ocasión habría sido por una decisión de los directivos del canal. El actor explicó que Leo y él fueron los cortados para renovar la plantilla del programa, pero no tuvo nada que ver un tema profesional o personal, fue meramente una decisión del programa para renovarse.

"La razón por la que salí de 'Miembros al Aire' no fue por ese motivo (adicciones), fue por una reestructuración que hicieron con el elenco. Entonces si mi memoria no me falla salimos Leo y yo (fuimos los que salimos). Fueron órdenes directa de los directivos de Unicable. No fue nada con temas de labor o de adicción", recordó el actor.

