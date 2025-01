Luis Fernando Peña critica la comida veracruzana y fans se le van con todo

Luis Fernando Peña, el protagonista de “Amar te Duele” se encuentra en medio de la controversia después de hacer unos comentarios sobre la comida veracruzana, al respecto el actor señaló que no hay mucha variedad en la gastronomía de dicha entidad, argumento que desató enojo especialmente entre las personas originarias de dicha entidad.

El actor se encontraba en plena grabación de “Divina Comida” cuando hizo el comentario. Sin embargo, la cantidad de fans que tiene el actor fue lo que lo salvó, pues muchos de ellos salieron en defensa del actor y aseguraron que solo fue un comentario que no tenía malas intenciones.

Cabe destacar que el actor usualmente no suele estar en medio de polémicas, pues desde los 2000 cuando inicio su carrera y saltó a la fama ha mantenido un perfil amable y amistoso con los medios de comunicación, compañeros y fans, por lo que su comentario sorprendió enormemente en redes sociales.

Hasta el momento Luis Fernando Peña no ha emitido algún comentario al respecto en sus redes sociales e incluso el video en el que hace el comentario sobre la comida veracruzana sigue posteado en sus perfiles de Instagram y TikTok, en las que lo siguen más de dos millones de internautas.

Fue mediante su cuenta de Instagram donde Luis Fernando Peña se muestra el momento en el que lo estaban preparando para comenzar grabaciones del programa “Divina Comida” donde formó parte de un programa junto a Yeri Mua y Julio César Chávez. En ese momento alguien le pregunta qué espera que le sirvan de comer, a lo que responde:

Al respecto mencionó que la comida veracruzana no es muy variada, puso ejemplos de algunos platillos populares y resaltó que en cambio la gastronomía oaxaqueña es una de las más ricas, pues aseguró que siempre tienen algo diferente que ofrecer en cada región.

Los comentarios negativos se desataron abajo del video publicado por el actor y aunque hubo varios argumentos de internautas en los que le decían que no sabía de comida y por eso opinaba eso, en otros cibernautas lo defendieron y aseguraron que solo estaba bromeando.

"La comida jarocha está entre los mejores d el mundo tu ignorancia es muy grande", "Ya me perdiste, con decir eso de la comida de mi amado Veracruz", "Cómo es posible que digas que en Veracruz no hay variedad de comida , no sabes nada, es la mas rica", "Sobre las comidas, cada quien tiene su opinión y derecho de expresarte", fueron algunos de los comentarios más populares.