Coque Muñíz revela la MILLONARIA multa que pagó por equivocarse al cantar el himno nacional en la Plaza de Toros

Uno de los más grandes sueños y orgullos que un cantante puede presumir es cuando lo invitan a cantar el himno nacional de México, principalmente en eventos deportivos como puede ser un partido de futbol, béisbol o durante una pelea de box; sin embargo, estos emocionantes momentos se han visto frustrados para muchos famosos al equivocarse en el ritmo o la estrofa que tenían que entonar. Lo anterior les ha valido fuertes críticas a figuras como Camila Fernández, María León, Vicente Fernández, Ana Bárbara y Jorge "Coque" Muñiz.

Entre los más criticados destaca Jorge "Coque" Muñiz, quien recientemente acaba de recordar este terrible momento en el que cambió la letra el himno nacional, un accidente que ocurrió en 1988 cuando en la Plaza de Toros se presentó Jorge "El Maromero" Páez contra José Mario López en el ahora extinto Distrito Federal. Este incidente le costó abucheos y gritos en los que incluso le pedían regresarse a la primaria para aprenderse este lábaro patrio.

Fue durante el programa de "En la cama con" de Alberto Peláez cuando el cantante y actor mexicano recordó que lo invitaron a cantar el himno y el día de la pelea se presentó "muy seguro" para dar su interpretación ante los miles de presentes. Durante la conversación, añadió que momentos antes había cantado a capella desde el patio y todo había transcurrido sin ningún error o incidente que lo hiciera arrepentirse, pero al ver el "monstruo" que era el recinto, quedó impactado.

"Cuando empiezo a cantarlo yo empiezo a escuchar que me chiflan y dije, qué traen. No me di cuenta. Me equivoqué, hice una estrofa por otra", dijo el famoso antes de agregar cómo fueron los primeros minutos después de terminar su interpretación: "entre el silencio, entre el estruendo, yo no entendía que me había ido muy bien o muy mal, lo acepto"

Coque Muñiz revela de cuánto fue la multa que pagó por equivocarse al cantar el himno

Jorque "Coque" Muñiz no sólo recordó lo vergonzoso que fue el haberse equivocado al cantar el himno nacional cuando fue invitado a interpretarlo en la Plaza de Toros minutos previos a la pelea de Jorge "El Maromero" Páez contra José Mario López, sino también reveló la cifra exacta que se le cobró por haber modificado la letra de nuestro lábaro patrio. De acuerdo con los detalles del actor, la multa fue de un millón de pesos.

"Me multaron con un millón de pesos aquí em Gobernación, fui a pagar mi multa tuve que hacer planas en el Zócalo, no no es cierto. Y es un estigma que cuando yo me vaya, seguramente dirán, quién crees que se murió, cuál, el gordito ese que se le olvidó el himno nacional", destacó.

Luego de recordar el grave error que tuvo, Coque Muñiz explicó que se enfrentó a los momentos más duros de su vida, esto luego de que tras cantar ante el público de la Plaza de Toros, tuvo que bajar las escaleras para salir de la vista de todos, pero lo hizo en medio de gritos e insultos, chiflidos y gritos como: "que lo regresen a la primaria" y "pinche burro".

"El que se equivoca en el himno es por una razón: pendej*. Porque es tu obligación saberlo (el himno), es tu profesión y equivocarte es un gran error. No existe excusa que te dé el perdón de la gente. Me equivoqué, me equivoqué", contó.

