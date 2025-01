Andrea Legarreta dedica tierno mensaje a su hija Nina por su cumpleaños 18: "Jamás dudes de tu valor"

Andrea Legarreta ha demostrado más de una vez la gran unión que existe con su familia, sobre todo con sus hijas, Mía y Nina Rubín, a quienes apoya incondicionalmente. Algo que dejo ver de nuevo con el tierno mensaje compartido en redes sociales con el que celebró el cumpleaños 18 de su hija menor, Nina, quien ha decidido seguir los pasos de su famosa mamá y abrirse paso como actriz.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora del programa "Hoy" dedicó una emotiva publicación a su hija Nina que este 5 de enero celebra su mayoría de edad. Para ello, eligió una fotografía en la que se puede ver a la joven en un elegante restaurante mientras sostiene un ramo de girasoles y usa un atuendo en tonos negro mostrando el gran parecido que comparte junto a su mamá, Andrea Legarreta.

“¡Increíble que mi niñita chiquita ya tenga 18! Nina, princesa hermosa, anhelo que la vida te dé todas las hermosas bendiciones que un ser tan bello y especial como tú merece; que cada deseo y sueño que tu corazón ha tenido desde que eras una pequeñita se te cumplan, amorcito hermoso. Jamás, pero jamás, dudes de tu valor y que mereces todo lo bueno, personas, lugares, amigos, amor, risas, trabajo que te haga feliz, apapachos, apoyo, dulzura, reconocimiento, una familia que te ama infinito… Eres todo lo bello que un ser humano debería ser. ¡Te admiro profundamente en todos sentidos! ¡Eres una guerrera! Celebramos cada instante de tu hermosa existencia”, se lee en el mensaje de la presentadora de televisión.

Andrea Legarreta dedica tierno mensaje a su hija Nina por su cumpleaños 18. Foto: IG @andrealegarreta

Nina Rubín sigue los pasos de Andrea Legarreta en la actuación

En junio de 2024 Nina Rubín sorprendió a sus fans al anunciar que dejaría la escuela para poder enfocarse en su ya prometedora carrera como actriz. La joven, de ahora 18 años de edad, explicó que realizaría un examen para aprobar la preparatoria y continuar así con uno de sus más grandes sueños, algo para lo que ha recibido el apoyo de sus padres, la conductora Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín.

“Siento que mi vida no va por ahí, claro que voy a hacer la universidad, por eso quiero tener un buen certificado, pero ahorita sí dije: ‘Quiero ser libre, quiero prepararme en las cosas que me encantan y tener el tiempo de hacerlo’”, dijo Nina Rubín en una entrevista para el programa de espectáculos “De primera mano” donde habló de sus planes a futuro siguiendo los pasos de su mamá como actriz.

Nina Rubín expresó también tener interés en la música -como su hermana Mía Rubín-, aunque planea hacerlo de manera anónima como ha ocurrido con otros famosos que desean abrirse paso con su talento y por ser hijos de otras celebridades: “Estoy pensando hacerlo anónimamente y no por un tema de que me dé pena o que no quiera que sepan quién soy, es más para quien encuentre la canción y le guste y la escuche”.

Nina Rubín decidió abandonar sus estudios para enfocarse en su carrera como actriz. Foto: IG @ninarubinl

