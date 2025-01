Santa Fe Klan pide desesperadamente ver a su hijo así pague 50 millones de pesos: “le doy a Luka todo el dinero”

Santa Fe Klan no quita el dedo del renglón y en sus redes sociales ahora emitió otro mensaje en donde pide desesperadamente ver a su hijo Luka, además el rapero mexicano dejó claro que no le importa pagar 50 millones de pesos a Maya Nazor, madre del niño con tal de estar unos días junto al pequeño.

El rapero mexicano sorprendió nuevamente a sus fanáticos en redes sociales, ya que ahora en una historia en Instagram dio a conocer que está muy interesado en convivir con Luka, quien se sabe está bajo los cuidados de la modelo y creadora de contenido Maya Nazor con quien ahora sostiene una polémica que ya es mediática.

El cantante no se guardó nada y escribió puntualmente en que no le importaría gastar todo su dinero si el fin es estar con su bebé, puesto que ya anteriormente Ángel Jair Quezada Jasso ha dicho que tiene que dar una pensión millonaria a su expareja para la manutención y dicha cantidad es hasta que Luka cumpla 18 años.

El originario de Guanajuato escribió en su cuenta oficial en Instagram que, aunque miles de personas se burlen de lo que actualmente vive, espera que nadie esté alguna vez en su situación porque es muy triste todo lo que acontece con su hijo Luka y la ahora mala comunicación que tiene con Maya Nazor.

“Por mí le doy a Luka todo el dinero que me pide su mamá por 18 años ahorita mismo que son más de 50 millones. Ese no es el pedo el puto dinero lo que yo quiero es que me deje convivir con mi hijo y que me lo preste unos días”, es lo que argumenta el famoso cantante Santa Fe Klan.