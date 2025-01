Muere Lee Yoon Hee, a los 64 años, querido actor de k-dramas como "Miracle In Cell No 7"

El mundo del entretenimiento está de luto la repentina y trágica muerte de Lee Yoon Hee. Los amantes del k-dramas, cine y la televisión en Corea del Sur y el resto del mundo se unen para despedir a uno de los grandes del país asiático. El actor surcoreano perdió la vida a los 64 años. En los primeros informes no se revela los motivos que provocaron la partida del plano terrenal del protagonista de 'Miracle In Cell No. 7'.

En los primeros informes no se ha revelado los motivos de la muerte, pero se asegura que fue algo sorpresivo, ya que Lee Yoon Hee no contaba con antecedentes de enfermedades o haber estado internado por un periodo largo de tiempo en algún hospital o centro de servicio médico. Gracias a esta sorpresiva muerte, el mundo del K-drama está de luto para rendirle homenaje a uno de los grandes exponentes del género.

La noticia la dio a conocer BEOM Entretainment, quienes confirmaron que el actor perdió la vida a la edad de 64 años, pero también le dejaron un mensaje de condolencias para la familia y los seres queridos de Lee Yoon Hee, quienes se encuentran afligidos y con mucha tristeza por la repentina muerte de una de las grandes estrellas del K-drama.

"Cpn gran pesar comunicamos la notica del lamentable fallecimiento de nuestro actor Lee Yoon Hee. Nos gustaría ofrecer nuestras más profundas condolencias a la afligida familia, que ha caído en un profundo dolor debido a esta repentina y trágica noticia... Su ausencia es una gran pérdida para todos nosotros", se puede leer como parte del comunicado.

Lee Yoon Hee perdió la vida a los 64 años de edad (X: soompi)

¿Quién fue Lee Yoon Hee?

El actor surcoreano comenzó su carrera profesional en 1985. Desde sus inicios mostró sus grandes dotes actorales, por lo que terminó convirtiéndose en una figura emblemática dentro de la industria surcoreana. A lo largo de su carrera participó en infinidad de proyectos, pero algunos de los más representativos fueron: la película 'Miracle In Cell No.7' y su debut en el mundo de la pantalla grande con 'Secret Sunshien' en 2007.

Se dice que era un hombre querido por todos gracias a su carisma, trato, talento y sinceridad. Todos estos atributos lo llevaron a ganarse el corazón de la gente delante y detrás de las pantallas. Lee Yoon Hee es considerado uno de los pilares para el crecimiento del cine y la televisión en Corea del Sur y fue pieza clave para llevar el arte del país asiático al extranjero.

Lee Yoon Hee debutó en la pantalla grande en el 2007 (X: jonvallente)

