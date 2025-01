Hija de Dulce calla las críticas tras audios de maltrato a su madre y aclara la verdad

La muerte de Dulce el pasado 25 de diciembre tomó por sorpresa al medio del espectáculo, por lo que días después de su hermético funeral, comenzaron a surgir críticas contra su hija Romina Mircoli, en especial, tras difundirse algunos audios donde la descendiente de la cantante supuestamente se expresa muy mal de la famosa.

A pesar de que la descendiente de la intérprete de “Tu muñeca” es una persona que se ha mantenido alejada del ambiente artístico, en esta ocasión decidió brindar una entrevista a Venga la Alegría para contar cómo ha sobrellevado su pérdida en medio de todos estos dimes y diretes.

“La verdad es que ningún youtuber, ninguna persona externa puede venir a decir quién era yo en la vida de mi mamá, eso lo sé yo, eso es mi seguridad, y creo que la prueba de fuego más impresionante que he tenido hasta ahorita en mi vida, es el haber pasado, atravesado esa enfermedad tan horrible, estuve hasta el último momento”, recalcó Romina.

Hija de Dulce termina con polémica de maltrato a su madre

“Yo creo que eso me da fuerza, y sí, hay un dolor, pero sí me mantiene parada, me mantiene con la cabeza adelante. Es abrumador, es muy pesado, pero también yo creo que Dios nos manda las batallas sabiendo que vamos a poder con ellas”, agregó.

De la misma manera, Mircoli relató uno de los instantes más complicados que ha vivido tras el deceso de la mujer que le dio la vida.

“Para mí uno de los momentos más horribles, independientemente de lo horrible que fue toda la experiencia en el hospital, fue salir del hospital sin ella. Esa sensación de llevarte las bolsas, y las maletas, y las cosas, y que ella no estuviera conmigo, te puedo decir que fue de los momentos más difíciles, muchos otros hubieron durante este proceso difícil, pero ese, ese en especial, es el primer acercamiento a esta nueva realidad”, manifestó.

Y en medio de este sufrimiento, Romina no perdió la oportunidad para lanzar un enérgico señalamiento contra los medios de comunicación que la han colocado en el ojo del huracán, a pesar de que saben que está enfrentando la muerte de su madre.

“Uno ve y uno dice: ‘estas personas que no tienen ética, ni el saludo, ni la hora’, pero con ustedes que se han mantenido firmes, que se ve el profesionalismo, se ve que son gente que está haciendo su trabajo, está preguntando, no están haciendo un juicio”, destacó.

Finalmente, Moisés González, yerno de la cantante, se sumó a lo dicho por su esposa y subrayó: “personas que si tuvieron el gusto de tratarla, de saber cómo era ella, es lo más importante, que no hay ningún tipo de maquillaje adicional a la manera que la que ella se manejaba en su vida profesional y en su vida personal”.

