Actor de Marvel revela que enfrenta una fuerte crisis económica: "Tengo problemas para ganarme la vida"

Djimon Hounsou es una de las grandes figuras de Hollywood y posee una extensa trayectoria en la que ha sido reconocido con importantes premios; sin embargo, aún enfrenta una fuerte crisis económica derivada, señala, de la discriminación salarial aún presente en la industria. El actor, que fue parte de a cinta “Guardianes de la galaxia” con el papel de Korath “El perseguidor”, señaló que, aunque su talento ha sido reconocido, no recibe un pago justo por su trabajo como sucede con otros actores.

Originario de Benín, un país de África occidental, llegó a Estados Unidos a los 23 años y debutó en los 90 con "Without You I'm Nothing" que le abrió las puertas a importantes proyectos como "Amistad" de Steven Spielberg, cuyo papel como Joseph Cinqué le ganó buenas críticas y fue nominado en los Globos de Oro. Más tarde participó en "In America", proyecto por el que fue nominado en los Premios Oscar como Mejor actor de reparto, categoría en la que apareció de nuevo en 2007 por "Diamante de sangre".

Pese a su talento y gran trayectoria en Hollywood, Djimon Hounsou reveló estar pasando por una fuerte crisis económica debido a que no ha recibido un pago justo por su trabajo. El actor señaló que esto se debe a la Djimon Hounsou que existe en la industria, pues aunque se ha reconocido su talento cuando recibe nuevos proyectos puntualizó en que la propuesta siempre ha sido la misma cuando se trata del monto por su participación.

“Todavía tengo dificultades para ganarme la vida. Llevo más de dos décadas en el negocio del cine, he recibido dos nominaciones al Oscar y he rodado muchas películas taquilleras, pero aún tengo problemas económicos. Definitivamente me pagan muy poco (…) Me nominaron al Globo de Oro, pero no me dieron el Oscar porque pensaban que acababa de llegar de un barco y de la calle. Aunque lo logré, no me consideraron un actor al que deberían respetar. Esta idea conceptual de la diversidad todavía tiene un largo camino por recorrer. El racismo sistémico no cambiará así en un futuro cercano”, dijo el actor en entrevista para African Voices Changemakers de CNN.