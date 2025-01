Kika Edgar regresa a "Cabaret" y considera que el teatro está cerca de los jóvenes

La actriz Kika Edgar considera que el teatro musical cada vez tiene mayor calidad, lo que permite que los jóvenes ávidos por ver cosas más profundas, se acerquen a obras como “Cabaret”, pero aún falta mucho trabajo para que logre mayor afluencia.

Sumado a esto, la actriz también ve mayor compromiso del gremio, ya que recientemente regresó a la puesta en escena “Cabaret” en el Teatro de los Insurgentes, y siente que sus compañeros tienen una mayor preparación y ganas por ofrecer el cien por ciento al espectáculo.

Kika vuelve con el personaje de “Sally”, el cual fue su primer protagónico hace 19 años y de hecho fue la puesta en escena donde debutó, por lo que retomar el personaje la reta desde un lugar diferente, ya que se siente más madura, responsable y segura para desarrollarlo en el escenario.

Edgar considera que ahora aprecia mucho más el grado de sarcasmo que maneja “Sally” a la hora de enfrentarse al mundo, pero también entiende bien la falta de entendimiento político y social del personaje.

La magia de la obra se termina completando con la interacción que tiene el elenco con el público, ya que terminan siendo parte del cabaret que presentan, y esto es algo que disfruta el espectador.

Personalmente, a la actriz el teatro musical la nutre al cien por ciento, porque puede combinar las tres disciplinas que toda la vida ha amado, el canto, la actuación y el baile, sobre toda ésta última, que pocas veces la práctica.

“Casi toda mi carrera ha sido en la comedia musical, mentira si no me sintiera como pez en el agua, es mi gran pasión, y me gusta porque cuando era más joven bailaba con regularidad y ahora ya no tanto, pero esta disciplina en particular me hace sentir libre, me permite expresarme de una manera total y absoluta”, afirmó.