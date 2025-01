Dan Masciarelli da sus primeras declaraciones tras salir de prisión luego de haber sido acusado de abusar de sus sobrinas

A casi un año de haber sido arrestado por las autoridades por el supuesto delito de abuso infantil, el pasado 23 de diciembre de 2024, el cantante mexicano Dan Masciarelli mejor conocido en el medio de la música como "Danny Rey" fue absuelto de todos los cargos en su contra y declarado inocente ante la ley.

Recientemente, el intérprete decidió romper el silencio y narrar ante las cámaras del programa "Ventaneando" el horrible infierno por el que tuvo que pasar al ser falsamente acusado por el ex esposo de su hermana de haber violentado sexualmente a sus sobrinas menores de edad, cuyo testimonio fue clave para su liberación.

Según explicó, el hecho lo tomó por sorpresa, pues fue detenido por elementos de la Interpol al momento de llevar a lavar su ropa mientras se encontraba de visita en Argentina, país al que habría viajado con la intención de trabajar en su próximo material discográfico, dejando en claro que no tenía conocimiento de que estaba siendo buscado por las autoridades.

"Me fui a Argentina, fui a preparar cosas que tenía muchas ganas de hacer allá, empecé a grabar el disco, y un día cuando decidí llevar la ropa a lavar, me encañonaron y dijeron mi nombre, volteé, fueron las personas de Interpol", dijo el músico.

Comentó que tras ser arrestado fue encerrado en Acabia, una fiscalía en Argentina a la cual se refirió como un calabozo en donde permaneció encarcelado durante alrededor de un mes y medio, para posteriormente permanecer en arresto domiciliario durante un mes y finalmente ser extraditado a Guadalajara.

"Me llevaron a un lugar que se llama Acabia, que es una fiscalía en Argentina, a un calabozo, y estuve ahí un mes y medio, y estuve después un mes en domiciliaria, y me extraditaron ya para Guadalajara. La ficha roja me la escondieron, o sea, eso fue literalmente comprado, o sea, a mí nunca me avisaron que me estaba buscando la Interpol”, señaló Dan Masciarelli.