Brenda Bezares también se va de "La Señora Presidenta" y pide al público no preocuparse

En las últimas semanas, los seguidores de La Señora Presidenta se han visto sorprendidos por varios cambios en el elenco de la popular obra teatral. La noticia de que Mario Bezares dejaría el proyecto causó gran revuelo, especialmente después de que Violeta Isfel confirmara que el actor sería reemplazado por Luis Fernando Peña. Sin embargo, la incertidumbre se incrementó cuando muchos fans comenzaron a preguntarse si Brenda Bezares, su esposa y también parte del reparto, seguiría en la producción. Ante este panorama, la cantante y exreina de belleza decidió aclarar la situación con un video en redes sociales.

En su mensaje, Brenda explicó las razones detrás de la salida temporal de su esposo y ofreció detalles sobre su propia participación en la obra. La cantante dejó en claro que no se trataba de un adiós definitivo, sino de un ajuste necesario en sus apretadas agendas laborales. De esta manera, Bezares buscó tranquilizar a los fans, quienes temían que su salida fuera parte de un conflicto mayor con la producción o con los cambios recientes en el elenco.

Brenda Bezares aclaró que, aunque tanto ella como Mario Bezares ya no podrán continuar en la temporada de La Señora Presidenta en la Ciudad de México, esto no significa que abandonen el proyecto por completo. La cantante mencionó que sus compromisos laborales fuera de la capital mexicana les impiden seguir con las funciones en la ciudad, pero que continuarán participando en las presentaciones programadas en otras localidades del país.

"Me han estado preguntando mucho por La Señora Presidenta. De momento, no podemos seguir con la temporada en la Ciudad de México porque tenemos otros compromisos en otras ciudades que tenemos que cumplir. No nos es posible seguir con la temporada, pero sí con la gira", explicó Brenda, con la esperanza de que sus seguidores comprendieran la situación.