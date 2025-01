Tatiana pide a los papás evitar que sus hijos escuchen canciones explícitas y violentas

Cada vez son más los famosos que se muestran en contra de las letras explícitas en canciones de géneros como el reguetón y los corridos tumbados. Esta vez fue la cantante Tatiana quien exhortó a los papás a tener especial atención en lo que sus hijos pequeños escuchan, pues destacó la importancia de cuidar la etapa en la que se encuentran con temas que no los expongan a un contenido para adultos.

Desde Aleks Syntek hasta Fher, vocalista de Maná, son algunas de las celebridades que han externado no estar de acuerdo con las letras en algunas canciones de reguetón señalando a artistas como Bad Bunny o J Balvin por lo explícito de sus canciones. Incluso, el compositor y cantante mexicano pidió regular la música de banda luego de que escuchara una canción en un sitio destinado a la recreación de toda la familia.

A ellos se sumó la cantante Tatiana, conocida por sus canciones dedicadas al público infantil, que habló sobre la importancia de cuidar el contenido que ven los niños tanto en redes sociales como en internet para evitar que estén expuestos a lo explícito en las letras de algunas canciones. Y es que, indicó, son algunos padres quienes celebran y fomentan el consumo de este contenido con el riesgo de afectar la manera en la que se desarrollan los pequeños.

“¿Sabes qué me pone triste? Que los papás no ponen atención, porque los niños no escogen su música, a los niños les ponen a música. Yo sé que a nivel mundial se está escuchando otro tipo de ritmo, pero si vas en el coche o estás en la casa, pues pon atención a lo que están escuchando, a lo que están viendo y hazles esa etapa de la infancia, que es la más bonita, un poquito larga", dijo la llamada "Reina de los niños" en entrevista para "Ventaneando".

Famosos en contra de las canciones con letras explícitas

Cantantes de reguetón como J Balvin, Maluma, Bad Bunny y Karol G han sido criticados por lo explícito de sus canciones y señalados de fomentar la violencia contra las mujeres. Aunque no son los únicos que han sido blanco de ataques, pues otros artistas como Peso Pluma y Natanael Cano han enfrentado comentarios negativos por las letras en su música con apología al delito y promover actividades ilícitas.

Ante esto, artistas han mostrado su rechazo a géneros como el urbano y los corridos tumbados calificándolos como “vulgares”. Entre ellos Carlos Vives, Alexander Acha, Susana Zabaleta, León Larregui y Aleks Syntek, quien, incluso, afirmó que el reguetón “viene de los simios” y pidió regular los lugares en los que se escucha para evitar que pueda llegar de esta manera a los más pequeños.

“Hay que controlar los instintos animales, si no nos volvemos changos. Y el reguetón viene de los simios, ojo”, dijo Syntek en entrevista con Adela Micha, donde rechazó por completo hacer una canción del género urbano como ha ocurrido con algunos de sus colegas, al menos que fuera su última alternativa: “Si de plano me veo totalmente excluido del mundo musical y que nadie me quiera y me quieran volver a ver, pues a lo mejor diría pues si lo único que hay es reguetón pues…”.

Tatiana pide a los papás evitar que sus hijos escuchen canciones explícitas y violentas. Foto: Cuartoscuro

