Sofía Vergara habría terminado su relación con Justin Saliman y estas fotos lo confirmarían

Al parecer, la actriz colombiana Sofía Vergara empezó el año 2025 soltera, ya que habría concluido la relación amorosa que tenía con el doctor estadounidense Justin Saliman. Los rumores de la separación se iniciaron a finales de 2024 porque la pareja dejó de ser vista junta y ahora unas fotos lo confirmarían.

Con motivo de los festejos de Fin de Año y Año Nuevo, la protagonista de la serie de Netflix “Griselda” viajó a París, Francia, donde celebró junto a su familia y amigos. La también modelo y empresaria, de 52 años de edad, ha documentado el viaje y no ha dudado en compartir el contenido en redes sociales.

Vía Instagram, Sofía Vergara ha publicado galerías de fotos y el gran ausente es Justin Saliman. De esta manera, la actriz dejaría entrever que la historia de amor que tenían concluyó, sobre todo porque se ha enfocado en el amor de su vida, su hijo, Manolo González-Ripoll Vergara, de 33 años.

Sofía Vergara celebró el cierre de 2024 en París, Francia. Fotos: Instagram Sofía Vergara.

La actriz de Hollywood ha expresado mediante sus publicaciones citas como las siguientes: “Una pequeña fiesta en casa en París”, “comiendo y paseando” y “¡qué noche tan divertida!”. Además, dedicó un mensaje para recibir Año Nuevo: “Agradecida por un desafiante 2024. Esperanza para un feliz y saludable 2025. Feliz Año Nuevo a todos mis increíbles seguidores. Gracias por el amor”.

“Feliz Año Nuevo desde París con mi único e inigualable”, escribió Sofía Vergara para referirse a su hijo.

Por qué terminaron Sofía Vergara y Justin Saliman

Sofía Vergara y Justin Saliman comenzaron a salir a finales de 2023 luego de que ella se separara de su ahora exesposo, el actor estadounidense Joe Manganiello; el proceso de divorcio concluyó en 2024. Sin embargo, oficializaron su relación hasta 2024 y la famosa estuvo publicando fotos de ellos en Instagram. Esto cambió después de las vacaciones de agosto, mes en el que comenzaron los rumores de la separación.

Dichas especulaciones se intensificaron en octubre pasado porque Sofía Vergara le concedió una entrevista a Us Weekly y dio su punto de vista acerca de si Nueva York es un lugar adecuado para tener citas. Durante la charla, la famosa expuso “totalmente. De hecho, ayer hablaba de eso porque ahora estoy soltera, así que… medio soltera”. Después de hacer esta confesión, la empresaria prefirió no dar más detalles de su vida personal y amorosa. Por ende, ya no reiteró la separación y tampoco expuso a qué se habría debido.

