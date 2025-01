Roma, la película que revivió la carrea de Leo Dan

El director Alfonso Cuarón rodó la película Roma como una oda a sus memorias infantiles y no en ellas no podía faltar la música, por lo que eligió el tema de Leo Dan, "Te he prometido" para hacerlo parte de su historia. El filme fue un éxito al grado que la canción del cantante argentino se logró colar en unos premios Oscar.

El mundo de la música se viste de luto tras el fallecimiento de Leo Dan, icónico cantante y compositor argentino, quien dejó un legado imborrable en la música latina. La familia del artista, cuyo verdadero nombre era Leopoldo Dante Tévez, informó que el cantante falleció pacíficamente la mañana del 1 de enero de 2025, rodeado del amor de su esposa y seres queridos.

Fue su muerte lo que nos hace recordar algunas glorias de su carrea como la vez que a los 79 años de edad fue sorprendido al colarse a unos premios Oscar con su tema musical, guiado por la mano de Cuarón. "Te he prometido" suena como parte de la banda sonora del filme con el que el director mexicano pinta el mundo de Cleo, la empleada doméstica que ayudaba a su madre con las tareas domésticas en su casa, por allá de la década de los años 70.

"Te he prometido", la canción escrita por una traición

Era la década de los años 60 cuando Leo Dan se inspiró para esa canción y todo por un hecho real, pues él mismo contó que fue gracias a una desilusión amorosa que surgió el tema. En una entrevista contó que fue a una fiesta de una chica a quien él consideraba su novia, pero ahí ella le dijo que lo presentaría con su novio. Entonces esa decepción amorosa dio paso al icónico tema que fue utilizado para le película.

El éxito de ese tema fue tanto que el mismo actor Harrison Ford se interesó por la discografía del compositor argentino, quien saltó a la fama en México luego de que Hugo López, el mismo productor que llevó a la fama a Luis Miguel, le invitó a venir a México para 10 conciertos, que lanzaron su carrera a la cima.

