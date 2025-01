Los mejores podcast de música que debes tener en tu radar si quieres escuchar algo diferente en 2025

Los podcast en México han crecido de manera exponencial. Un resultado Durante los últimos años una tremenda alternativa para los canales de radiodifusión o televisión que hay actualmente en este país y que no ofrecen temas tan especializados debido a la naturaleza esos canales. Pero en internet la cosa es muy diferente, todos puedes ser parte de ello y hablar, literalmente, de lo que se les dé la gana.

Es por eso que hoy por hoy tenemos canales especializados en herramientas, en carpintería, construcción y arquitectura, en arte como pintura, escultura, diseño gráfico, incluso hay personas hablando de comida, el cuidado personal, la imagen pública, o trucos caseros para toda clase de tareas como la limpieza del hogar, rituales para atraer la abundancia, trucos para pintarte las canas de manera natural, y jamás acabaríamos de enlistar todos los temas a los que tienes acceso únicamente entrando a internet.

Uno de ellos es la industria musical, pues gracias a internet se han democratizado los medios por lo que las bandas nuevas pueden acceder a un enorme público. Ya no es necesario contar con una gran disquera que los respalde para llegar a millones de personas, basta únicamente con que se abran un canal en Facebook, Twitter o Instagram para que sean capaces de volverse virales de un día para otro y dar a conocer su música al mundo.

Los podcast se han convertido en una alternativa divertida para los internautas. Crédito: Canva

Los mejores podcast de música que puedes escuchar en este 2025

Dentro de este contenido se encuentran los famosos podcast donde se habla de música. Yo no necesitas tener una carrera de cientos de años para poder entrar un programa en la radio, donde te dan un espacio de algunas cuantas horas al día para expresar tus gustos musicales, pero donde también estás sujeto a ciertas reglas en la empresa que te contrató, de los sponsors, representantes, disqueras, etcétera. Pero solo necesitas una cámara y un micrófono para ponerte a hablar de las cosas que más te gustan, de la forma en que lo prefieras, logrando así que los actuales actores de podcast musicales en México se identifiquen muchísimo con el público que estaba esperando que alguien hablara y compartiera sus gustos.

Por ahí hicimos una lista de los mejores podcast de música que podrás escuchar durante este 2025. En el trabajo, en una tarde de descanso, mientras haces el aseo y la comida, o atrapado en pleno tráfico y en el caótico sistema de transporte público mexicano, no importa donde estés siempre tendrás a la mano el contenido de los siguientes canales.

Javier Paniagua

Javier Paniagua es un viejo logo de mar en la industria del entretenimiento en México. Ha sido músico de sesión durante gran parte de su carrera incluso ha compuesto temas y jingles para la televisión o para el cine. Pero hace algunos meses empezó a desarrollar un podcast que ha agarrado a gran popularidad.

En este proyecto recorre junto con invitados de primer nivel, todo lo que hay detrás de una monstruosa industria musical en México, considerada en muchos países una de las más grandes de todo el mundo, pues todos los días hay por lo menos un buen concierto para disfrutar en algún rincón de nuestros estados. Si quieres saber lo que hay detrás de un enorme festival, o de un concierto de grandes magnitudes, incluso si quieres simplemente aprender un poco del negocio, este es el espacio que debes seguir.

Vinilandia

Hablemos ahora de un canal donde también se explora lo que hay detrás de la industria, pero en esta ocasión desde la perspectiva en los músicos de géneros alternativos como el Punk, el rap, el rock, el metal y toda la gama de subgéneros que hay dentro de éstos. Además en este canal podrás encontrar muchos otros temas y materiales sobre la música brutalísima en México.

Valdrá la pena mantenerlo en el radar durante 2025 para disfrutar de toda la gama de invitados o capítulos que ya tiene preparados. Otra cosa interesante es que no únicamente se dirige a las bandas mexicanas también toca muchos aspectos internacionales que te abrirán la mente a un mundo de sonidos que no conocías o con los que no estás tan familiarizado.

Radio Paini

Radio Paini es uno de los podcast más interesantes que hay actualmente en México. El conductor principal es Andrés González, guitarrista de Say Ocean y voz principal de Los Chotgun. En este podcast es un recorrido por las bandas del underground rockero nacional, dejando ver todos los retos y obstáculos que enfrentan los nuevos músicos géneros como el punk rock, el pank, el pop rock, el garaje, psychobilly, entre otros.

Puedes seguirle la pista durante los siguientes 12 meses si quieres aprender un poco más de bandas ultra secretas y del underground que hay en México, en caso de que ya estés cansado de lo mismo de siempre que te muestran los televisores o radiodifusoras en circulación. Está disponible a través de YouTube o Spotify.

