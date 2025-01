Leo Dan, estas son sus canciones más icónicas y que convirtieron al fallecido cantante en una leyenda

El mundo de la música está de luto tras confirmarse la muerte de Leo Dan. El querido cantante y compositor argentino perdió la vida este miércoles 1 de enero a los 82 años. Ahora, en medio de la tristeza por la partida de uno de los grandes de la música latinoamericana es momento de recordar algunos de los grandes éxitos que dejó el nacido en Santiago del Estero, en Argentina. Se tiene que recordar que fue un referente de la música romántica y folklórica.

El icónico cantante argentino marcó la pauta para muchos artistas gracias a su estilo y su forma componer. En sus letras hablaba de amor, pérdida y aspectos sociales que hicieron que millones de personas en el mundo entero quedaran en el corazón y la memoria de millones de personas. Ahora es momento de recordar algunos de sus temas más icónicos para los amantes de la música en español.

Leopoldo Dante Tévez, mejor conocido como Leo Dan en el mundo de la música, compuso más de 1500 canciones para grandes artistas. Su talento lo llevó a trascender la frontera del idioma, ya que muchos de los temas que compuso fueron traducidas al italiano, portugués, alemán, inglés e inclusive japonés. Ahora vamos a recordar algunas de sus letras más importantes.

Leo Dan dejó un legado importante en la música en español (Archivo)

Las canciones más icónicas de Leo Dan

Al contar con tantos éxitos profesionales, no es fácil hacer una lista con sus canciones más icónicas, pero a pesar de esto vamos a presentar algunas de ellas para que la gente pueda recurrir a su playlist favorita a escucharlas y recordar el legado de esta estrella de los escenarios y de la música en general en Argentina y todo el mundo.

"Como te extraño mi amor": esta canción salió a la luz en 1964 y es considerada como un verdadero himno para la nostalgia amorosa. Los amantes de las letras de Leo consideraban esta canción como una historia que iba más allá de extrañar a una pareja. Se dice que Leo Dan capturó el sentimiento de perder algo o alguien querido.

Leo Dan compuso más de 1500 canciones (YouTube)

"Te he promedito": este tema salió en 1969. Es quizás la canción más famosa de Leo Dan. Al escuchar su letra se pueden percatar que narra la historia de un amor roto en el que el protagonista promete no volver a llorar por alguien que lo lastimó. Refleja ese sentimiento en que las personas prometían cosas que no podían cumplir.

"Fanny": al igual que la canción de 'te he prometido' vio la luz por primera vez en 1969. Este tema narra la historia de una joven que vive atrapada entre las expectativas sociales, por lo que es un relato que realiza una crítica social. Los que la escuchen verán como era una canción adelantada a su tiempo, ya que abordaba el conflicto social entre los deseos de las personas y las normas establecidas por la sociedad.

Leo Dan marcó a millones de personas con sus canciones (YouTube)

Otras canciones de Leo Dan

Libre, solterito y sin nadie

Mary es mi amor

Fanny

Celia

Por un caminito

Pero Raquel

Esto

Fue una noche de verano

solo una vez

Marisa

Ojos azules como el cielo

Como poder saber si te amo

Después de conocerte

Cuando un amor se va

