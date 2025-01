Leo Dan conoció a Pachita, la mujer estudiada por Jacobo Grinberg, y su amistad lo llevó a ser nombrado curandero: "Hacía cosas maravillosas"

El mundo de la música no volverá a ser el mismo tras la muerte de Leo Dan, quien falleció este 1 de enero de 2025 a la edad de 82 años, y como un agradecimiento a las canciones memorables que nos dejó, el sentimiento que nos entusiasmaba con su inigualable voz, su carisma ejemplar y una larga lista de razones más por las que el cantante se convirtió en una leyenda, este día se recuerda todo sobre él. Y así como hay datos que todos conocen como que era originario de Argentina, hay otros que sólo sus verdaderos seguidores conocen como es que grabó más de 70 álbumes o que su conexión con México era muy fuerte, pues incluso conoció a Pachita.

Nuestro país tiene una larga lista de personajes, historias y hasta teorías que tratan de dar explicación a lo que simplemente no lo tiene, un claro ejemplo es el de Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, quien fue la inspiración y referente de Jacobo Grinberg para escribir un libro en el que forjó la teoría sintérgica. Aunque todo esto sigue escondiendo muchos misterios y hasta especulaciones por la cadena de acontecimientos que ocurrieron, muy pocos recuerdan que a estos personajes se suma Leo Dan, quien en distintas ocasiones habló sobre la relación de amistad que tuvo con la psíquica quien es recordada por realizar cirugías milagrosas.

Una de las primeras veces que el tema se tocó en nuestro país fue cuando el cantante de "Como te extraño mi amor" visitó el programa "Siempre en domingo" y donde Raúl Velasco lo cuestionó sobre esta relación con Pachita, un vínculo que incluso le valió el sobrenombre de "Las curas milagrosas de Leo Dan". Al visita el estudio, el polémico presentador habló sobre el tema, dejando al descubierto que lo que Jacobo Grinberg planteó en su libro sí era una realidad.

"La desaparecida Pachita, que decían que hacía operaciones con cuchillo sin necesidad de anestesia, les sacaba los órganos malos y que luego, ahí te menciona, fue donde descubrí esto y me lo corroboró Víctor Manuel Contreras, el pintor y escultor. Dice que tú le ayudabas a Pachita y que con tus manos detenías las hemorragias y cicatrizabas las heridas", confrontó Raúl Velasco al cantante para conocer la verdad detrás de esta historia.

Leo Dan conocía a Pachita, así la ayudaba en sus operaciones milagrosas

En una entrevista con Raúl Velasco, Leo Dan confirmó que conocía a Pachita, la psíquica desaparecida de la que habló el neurofisiólogo y psicólogo Jacobo Grinberg; si bien no confirmó que él mismo le ayudara a Bárbara Guerrero, sí hizo del conocimiento del público que fueron amigos y que presenció sus operaciones milagrosas.

"Yo tuve una experiencia muy interesante. Yo conocí a Pachita y lo que yo vi para mí fue un mundo nuevo, una cosa extraordinaria. Es más, yo llevé médicos, amigos para que vieran lo que hacía Pachita y Pachita hacía cosas maravillosas, que si yo las cuento ahora van a decir que estoy loco", sentenció el argentino ante los cuestionamientos.

Luego de esta breve declaración, el cantante evitó dar mayores detalles al respecto y desvió el tema de conversación para comenzar a hablar de su entusiasmo por cantar, pero años después hablaría de cómo conocer a la psíquica le abrió las puertas a creer más en Dios, así como el haber sido nombrado en México y Argentina como "Las curas milagrosas de Leo Dan" o simplemente el curandero.

De acuerdo con las declaraciones que el intérprete y compositor le dio a La Capital en el 2013, cuando visitó México se hizo amigo de Pachita, de quien explicó, "curó a mucha gente del ambiente artístico". Allí recordó que en una visita de periodistas argentinos a territorio azteca, los presentó con la psíquica y fue cuando comenzaron a hablar sobre sus curas milagrosas, pero ya no sólo de Pachita, sino de él mismo. Raúl Velasco junto a Leo Dan. (Foto: YouTube @angelmiguel67)

"Me empezaron a involucrar con eso de que yo tenía un don de sanación", dijo antes de recordar una de sus anécdotas más personales en las que Leo Dan habría salvado la vida de una niña con sólo ponerle la mano encima, aunque no se aclara si fue en una de las intervenciones de Pachita. Aunque el intérprete de "Mary es mi amor" aseguró no recordar este momento, el que se lo contaran lo volvió a emocionar y a mantenerse fiel a su fe cristiana.

"Antes del 24 de diciembre mi hijo llamó a Bill, un amigo, y nos dice: 'Acabo de venderle un departamento a un argentino y le dije que era amigo de ustedes'. Cuando le nombré a tu papá -le dijo a Nico- el hombre se puso a llorar. Cuando se calmó un poco le preguntó: '¿Hice algo malo?'. Y el hombre le confesó que tenía una hija que se estaba muriendo y yo le había puesto la mano y que la niña todavía vive. Yo no me acuerdo de nada, pero a lo que yo llego es que Jesucristo curaba cuando había fe", recordó.

Leo Dan era "curandero" gracias a Pachita

En más de una ocasión Leo Dan habló de su fe por Jesucristo y de cómo él mismo comenzó a ser conocido ya no sólo como cantante, compositor o actor, sino también como curandero o chamán gracias a Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. De hecho, esta mujer mexicana llevó a que Leopoldo Dante Tévez, nombre real del argentino, escribiera su libro "Un pequeño grito de fe" en el que habla del vínculo entre la fe y la sanación.

"Conocí a una señora en México que se llamaba Pachita, ella tenía un don de sanación a nivel sobre natural (...) De alguna manera me involucraron con ella y decían: 'Leo Dan cura'. Me hicieron fama de curandero y en respuesta a eso, escribí este libro, diciéndoles que la oración es muy poderosa, hablando de la experiencia que yo tenía con Jesucristo", dijo en entrevista para El Escenario de los Clásicos.

