Danilo Carrera cae rendido ante los encantos de Yailin "La más viral" y coquetean en pleno programa

Yailin "La más viral" parece haber dejado atrás la polémica que por tanto tiempo la persiguió por los escándalos sobre su vida amorosa, pues en sus recientes presentaciones declaró estar soltera y dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor. Algo que podría ocurrir con el actor Danilo Carrera, quien en pleno programa coqueteó con la rapera dominicana y cayó rendido ante sus encantos.

Cantantes, actores y conductores se dieron cita en Nueva York como parte de la celebración por el Fin de Año, pues durante esta fecha decenas de personas se reúnen en Times Square para ver la caída de la bola que marca el inicio de un nuevo año. Entre los conductores de la cadena Telemundo destacó Danilo Carrera, quien recibió en el escenario a Yailin “La más viral” y durante una charla no dudó en mostrar su interés por la rapera, de 22 años de edad, llenándola de halagos.

La intérprete de “Chivirika” fue parte de los artistas que se presentaron en el Empire State Building para celebrar Año Nuevo, al igual que David Bisbal, Pedro Capó, Elvis Crespo, Kapo y Jhayco. Sin embargo, fue ella quien acaparó las miradas con un elegante vestido azul cubierto por completo de pedrería y un escote doble al frente; el segundo atuendo se trató de un elegante look brillante en tono rosa con el que la cantante conservó el estilo clásico de Hollywood.

Danilo Carrera, de 35 años de edad, compartió el escenario junto a Georgina Lulú Guillermo, como es el nombre de pila de rapera dominicana, durante la celebración por Fin de Año en Nueva York y aprovechó para llenarla de halagos resaltando su belleza. El actor dejó claro que estaba dispuesto a conocer más a la cantante, quien dejó claro que está soltera.

“Guapísima. Yo me puedo estar enamorando si seguimos aquí, entonces sigamos con esto porque yo caigo rápido. A mí se me fue el frío, se me fue todo, hasta la lluvia”, dijo Danilo Carrera mientras resaltaba la belleza de Yailin “La más viral” quien respondió a los comentarios del actor afirmando que también es atractivo.