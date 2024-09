Yeri Mua se somete a una nueva cirugía estética, comparte foto desde el hospital

La polémica ha sido una constante en la carrera de Yeri Mua y aunque en los últimos días dio de qué hablar por su pleito con Bellakath y Dani Flow a través ese redes sociales, sus recientes historias en Instagram generaron preocupación ya que reveló que realizaría una cirugía. La influencer dio detalles del nuevo procedimiento estético al que se sometió este lunes y que se suma a los cinco que ha tenido desde los 19 años de edad.

Momentos antes de la cirugía, Yeri Mua compartió un mensaje en su canal de difusión donde lanza indirecta a la intérprete de “Gatita” que recientemente negó haberse realizado algún procedimiento estético en los glúteos ante las críticas que ha recibido por la apariencia de esta parte de su cuerpo. Con ello, la exreina de belleza deja clara la rivalidad que sostiene con la cantante de reguetón y por la que han protagonizado fuertes peleas en redes sociales.

Yeri Mua se somete a una nueva cirugía estética. Foto: IG @yerimua

Yeri Mua se realiza nueva cirugía estética

La mañana de este lunes la voz de “Chupón” compartió a través de sus historias en Instagram que se sometería a una nueva cirugía para aumentar sus glúteos y se dejó ver con una bata de hospital: “A ver qué tal me va, a ver cómo me deja el doctor, me dijo que me iba a poner el cul* más grande de México. ¡Ay, qué susto! A ver qué tanto me deja…”.

Además, mostró algunas fotografías en las que detalla más sobre el procedimiento y los momentos de tensión que vivió antes de entrar a quirófano ya que le teme a las agujas. Pese a las críticas, las muestras de apoyo no se hicieron esperar y fanáticos le desearon una pronta recuperación para que pueda mostrar los resultados.

Yeri Mua se realiza cirugía para aumento de glúteo. Foto: IG @yerimua

¿Cuántas cirugías tiene Yeri Mua?

En entrevista para el programa de YouTube “Pinky Promise” con Karla Díaz, Yeri Mua reveló que su primera cirugía estética fue a los 19 años de edad porque no se sentía cómoda con su figura en ese momento. Desde entonces, la influencer, de 22 años de edad, no se detuvo y esperaba el tiempo recomendado por los doctores para realizarse un nuevo procedimiento.

Yo me miraba en el espejo y decía: 'Fiona de Shrek'. Me criticaban mucho, me comparaban con otras muchachas. Me empecé a operar, dije: ‘Estoy harta de ser fea’. Mi primera cirugía fue a los 19, pero entre los 19 y los 20, me sometí a quirófano como cuatro o cinco veces porque todos esos comentarios y lo que estaba pasando en mi vida me afectaban.