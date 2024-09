¿Y Gala Montes? Nicola Porcella aclara si tiene un romance con Bárbara Islas

Gala Montes dio de qué hablar poco antes de entrar a “La Casa de los Famosos México”, entre otras cosas, por destapar su supuesto romance con Bárbara Islas que molesta negó las declaraciones de su compañera de escena. Aunque la actriz pensó haber dejado atrás la polémica, recientemente fue captada junto a Nicola Parcella y esto despertó rumores de que podría existir algo más que una amistad entre ellos, algo que el actor no dudó en aclarar.

Aunque Bárbara Islas se dijo dispuesta a retomar su amistad con Gala Montes tras el escándalo por su supuesto romance, la actriz dejó claro que todo se trató de una mentira. Algo que también habría dejado atrás la participante del reality show ya que sen las últimas semanas e ha dejado ver en una actitud romántica con Agustín Fernández, amigo de Nicola Porcella con quien recientemente fue captada Islas.

En un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”, Nicola Porcella fue cuestionado sobre un supuesto romance con Bárbara Islas y éste dejó claro que por el momento está enfocado totalmente en su carrera por lo que no busca una relación. Sobre la actriz, aunque la llenó de halagos y reconoció su talento, puntualizó en que no existe nada más que una buena amistad entre ellos y que sólo tuvieron una comida como compañeros.

La he invitado a salir muchísimas veces, como invito a mis amigas (…) A Bárbara le tengo mucha consideración. Es una mujer que admiro muchísimo: como actriz, como persona, como conductora y como artista. Siempre he dicho que es una mujer linda. Yo creo que estoy muy enfocado en mi trabajo. Tengo amigas, como cualquier persona, pero Bárbara me parece una mujer espectacular, con unos sentimientos hermosos y muy trabajadora