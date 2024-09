SEVENTEEN hace historia en Coachella al ser el primer grupo K-Pop en presentarse en Berlín

El fenómeno musical del K-Pop se ha ido globalizando en los últimos años, por lo que ahora es común ver a los idols surcoreanos en diferentes eventos en el mundo de la moda o la industria de Hollywood. SEVENTEEN, uno de los grupos más populares actualmente, recientemente hizo historia al ser parte del cártel de uno de los festivales más importantes de Europa.

El éxito del K-Pop ha permitido que SEVENTEEN y otros artistas se presenten en escenarios alternos como el Tecate Emblema, Coachella y Lollapalooza. El grupo liderado por S.Coups se ha consolidado a lo largo de los años como million sellers, además de caracterizarse por ser los más sincronizados a la hora de bailar y autoproducir su música.

Con el paso de los años SEVENTEEN han aumentado su popularidad y este 2024 están por iniciar su nueva gira, pero ya tuvieron su primera aparición masiva en el famoso evento de Glastonbury, demostrando que su gran relevancia en la música K-Pop los ha posicionado como un referente de Corea del Sur.

Sigue leyendo:

"Estoy muy feliz": Abuelita de 92 años es fan de BTS y cumple su sueño de verlos en concierto | VIDEO

Jimin de BTS habla de su futura hija y hace llorar al ARMY con este VIDEO

En su más reciente álbum, SEVENTEEN lanzó "Maestro", canción que hace ironía al uso de nuevas tecnologías para crear música verdadera. El grupo también ha sido reconocido por The Guardian como un artista de bailes sincronizados y energía cautivadora.

SEVENTEEN hace historia en el Lollapalooza de Berlín

SEVENTEEN se presentó el pasado fin de semana en uno delos festivales más populares del mundo, esta vez en su edición en Berlín, Alemania. El grupo de Pledis Entertainment hizo historia al ser la primera boyband K-Pop en encabezar el cártel de este evento en Europa.

SEVENTEEN presentó un show de hora y media desde el Olympiastadion y Olympiapark Berlín, con un setlist conformado por canciones como "Left & Right", Maestro, Hot, Rock with you, y clásicos como "Clap".

La siguiente parada de SEVENTEEN será el inicio de su gira mundial "Right Here" que iniciará en octubre, aunque tendrá las ausencias de Jeonghan y Jun, pues uno de se concentrará en su carrera y promociones en China, mientras que el otro realizará su servicio militar obligatorio.