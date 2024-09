Jennie de BLACKPINK prepara su regreso musical en octubre y así sonará su canción

Recientemente, la estrella de K-Pop Jennie Kim, quien es conocida por ser parte de BLACKPINK, confirmó que firmó un contrato, para sus actividades en solitario, con la agencia estadounidense Columbia Records, la cual ha trabajado con artistas como Rosalía, Adele o Beyoncé, por mencionar algunos. Además, informó que se encuentra trabajando en nueva música, por lo que muy pronto lanzará canciones para sus seguidores.

Ante esto, sus fans, quienes son conocidos como BLINKS, se han mostrado muy emocionados, ya que su último material musical fue "You & I", el cual fue estrenado el 6 de octubre del 2023. Además, esperan que sea un álbum completo, pues la intérprete de "SOLO" no ha tenido la oportunidad de sacar uno.

La cantante surcoreana lanzará su primera canción fuera de YG.(Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Jennie de BLACKPINK se une a Columbia Records?

De acuerdo con OA (ODDATELIER), empresa de la cantante surcoreana, Jennie firmó con Columbia Records como solista, lo que marca el inicio de una asociación oficial entre OA y el famoso sello discográfico estadounidense. "Somos una familia", escribió la agencia en un post de Instagram.

Por otro lado, OA anunció que la intérprete de "SOLO" hará su regreso en solitario con un nuevo sencillo en octubre, por lo que los fans de la estrella K-Pop no pueden estar más emocionados. "No podemos esperar, espero que sea un álbum", "Estoy tan emocionada, no puedo esperar más" y "Oh por Dios, espero que esto llegué aquí a México", fueron algunas de las reacciones en X.

Jennie trabajará con Columbia Records. (Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

¿Cómo será la nueva música de Jennie de BLACKPINK?

Hasta el momento, Jennie no ha dado pistas sobre su nuevo material, pero al tratarse de su primera canción fuera de YG Entertainment los fans creen que será algo totalmente experimental y diferente a lo que ha mostrado antes con "SOLO" o "You & I".

De hecho, esperan que el nuevo sencillo de la integrante de BLACKPINK sea único, pues su compañera Lisa, ha mostrado música con sonidos y conceptos muy diferentes a los que realizó dentro de YG, donde ambas trabajaban antes sus actividades solistas.

The Weeknd, Pharrell Williams y Rosalía, son algunos de los artistas que se han mostrado cercanos a Jennie, por lo que podrían influir en su sonido y nuevas canciones, pero esto no es nada confirmado, si no especulaciones de los BLINKS en internet.

