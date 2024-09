Gala Montes confiesa que su mamá es la persona más importante en su vida y se quiebra en llanto

Han pasado más de dos meses desde que Gala Montes entró a La Casa de los Famosos México y la actriz se ha entregado por completo al reality a pesar de que previo a ingresar había enfrentado una serie de problemas fuertes con su madre Crista Montes con quien rompió su relación debido a que la acusó de querer quedarse con su dinero. Esta situación le ha dolido mucho a la actriz y en varias ocasiones se ha quebrado en llanto al recordar a su madre.

A pesar de la mala relación que tuvieron antes de que Montes entrara al programa, su madre la ha apoyado desde el exterior y ha mencionado que aunque existan diferencias entre ellas siempre estará ahí, por lo que en repetidas ocasiones la ha defendido y ha dado la cara por ella cuando quieren atacarla, incluso ha estado pendiente del en vivo 24 horas para ver a su hija. Crista ha mencionado que desea arreglar con sus problemas con Gala cuando salga.

Seguir leyendo:

Ángela Aguilar presume a los hombres de su vida, pero se le olvida su papá: VIDEO

Arath de la Torre dispuesto a sacrificarse para salvar al team Mar, pide ser nominado

Durante una charla con sus compañeros en la que todos se sinceraron, Gala tenía que responder la pregunta sobre quién era la persona más importante en su vida a lo que respondió después de un suspiro que era su madre y posteriormente las lágrimas se apoderaron de ella. A pesar de que se le cortó la voz, “Mayito” y Arath de la Torre la animaron a que se expresara.

Gala confesó que ella y su madre eran mejores amigas e incluso les daba risa cuando decían que madre e hija no podían ser amigas porque ellas sí lo eran, pues asegura que se llevaban muy bien, situación que evidentemente le sigue doliendo ya que mientras lo relataba se le cortaban las palabras.

"La persona más importante de mi vida, mi mamá, porque no sé, siempre me llevé muy bien con ella y era mi mejor amiga, siempre nos reíamos cuando decían 'ay tu mamá no puede ser tu mejor amiga', pero ella y yo éramos uña y mugre", dijo.