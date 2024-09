Estas fueron las primeras palabras de Ricardo Peralta tras ser expulsado de La Casa de los Famosos México

Ricardo Peralta fue el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México. El creador de contenido todavía estaba en shock unos minutos después de salir del reality, pues se acababa de dar cuenta que el público no estaba tan contento con el desempeño del influencer, por lo que indicó que tendría que trabajar para ganárselos nuevamente.

Después de una intensa semana tras la eliminación de Adrián Marcelo, Ricardo no logró que el público lo salvara y terminó siendo expulsado. Por su parte, Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Mario Bezares lograron sobrevivir una semana más dentro de la casa, los tres han estado nominados en más de una ocasión, por lo que a estar alturas del juego, ya es muy claro quiénes son los favoritos del púbico.

Por su parte, Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Mario Bezares lograron sobrevivir una semana más dentro de la casa | Foto: Instagram @lacasadelosfamosomx

"Me va a venir una gran depresión", dijo Ricardo Peralta tras su expulsión

En sus primeras palabras, Peralta se sintió muy conmovido tras su expulsión, por lo que indicó que tendría que tomar terapia también para tomar los comentarios que sus fans hicieron sobre su participación. Cabe destacar que el youtuber no podía creer lo que estaba pasando afuera incluso bromeó con tener que irse del país si sus fans ya no lo quieren.

"Bien, yo bien. Esta fuerte, obviamente me va a venir una gran depresión, o sea a mi México me quería mucho y ya no me quieren mucho, voy a tener que ir a terapia, pero está bien, no importa", expresó Ricardo.

Ricardo indicó que a pesar de los resultados que dio su trabajo dentro de la casa, indicó que estaba muy feliz porque se cumplió la profecía gay, pues recordó que el cantante Apio Quijano también fue el séptimo eliminado dela primera edición de La Casa de los Famosos y se ganó un carro igual que él.

Ricardo Peralta pide disculpas

El creador de contenido aprovechó para pedir disculpas al público por no haber cumplido con sus expectativas tras ver su desempeño dentro de la casa pero aclaró que fue un juego muy fuerte y que adentro es aún más difícil Pero también les dio las gracias por haberlo apoyado, aunque dijo que si no se gana a su público nuevamente se irá a pedir trabajo a Estados Unidos: "una disculpa por no haber llenado sus expectativas o lo que sea que hayan sentido de mi parte, es un juego muy fuerte, muy raro, ya no sé ni quién soy ni nada, estoy perdida".

"Yo soy una persona que dice lo que venga a la mierda y si no ya ni modo (...) si no pues me voy del país a conseguir trabajo a los Estados Unidos o algo así", concluyó.