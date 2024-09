Agustín descubre que perdió la amistad de Nicola por su comportamiento en "La Casa de los Famosos México"

Ya solo quedan siete integrantes en La Casa de los Famosos México, cinco del cuarto mar y dos del equipo Tierra, entre ellos se define quién será el ganador absoluto de la segunda temporada del polémico reality show que ha dado mucho de qué hablar y que sin duda es un antes y después de la carrera de cada una de las celebridades participantes.

Recientemente se capturó en cámara la manera en la que Agustín Fernández acepta que no tiene el apoyo de sus amigos fuera de La Casa de los Famosos México, el modelo comenta con sean que se dio cuenta de que sus acciones no son bien vistas por las personas que siguen el proyecto de televisión.

Sigue leyendo:

Agustín sorprende al pedirle un beso a Ricardo Peralta, así fue el apasionado momento

Durante el desarrollo de La Casa de los Famosos México en su segunda temporada, Agustín Fernández ha estado en medio de polémicas debido a su constante critica a los patrocinadores, las marcas y quejas, por lo que el público no está tolerando su actitud y tampoco su amigo Nicola Porcella.

Agustín Fernández recientemente comentó que cree que ya no tiene el apoyo de Nicola Pocella y de su amiga Wendy Guevara, que cabe señalar son segundo y primer lugar de la primera edición de La Casa de los Famosos México, y el momento en el que empezó a sospechar es porque ya no le mandan ropa y tampoco hacen caso a las peticiones que él ha manifestado.

“Yo sé que no tengo el apoyo de nadie más, ni de la agencia ya tengo el apoyo, debe estar tan mal visto el cuarto Tierra, que ya me quedé solo desde hace tiempo, ya uso la ropa de Arath, de Gala, la tuya (Sian), ya no me mandan nada”, es lo que dice Agustín.