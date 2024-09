Adrián Marcelo revela por qué salió de La Casa de los Famosos: "empezaron a meter presión de la producción"

Adrián Marcelo se convirtió en uno de los habitantes más polémicos en la historia de La Casa de los Famosos México. Su forma de jugar y sus posicionamientos llevaron al regiomontano a ser uno de los habitantes más odiados de la segunda temporada, pero también el encargado de generar el rating del programa a través de agresiones verbales a sus compañeros. Ahora, después de abandonar el show más visto de la televisión mexicana, el youtuber rompió el silencio sobre su salida.

Se tiene que recordar que el regio decidió dejar La Casa de los Famosos México durante la gala del pasado martes. Ahora, casi una semana después de haber abandonado el reality show por la puerta de atrás, Adrián Marcelo ya comenzó a dejar de que hablar en diferentes espacios. Ahora se volvió viral un clip donde expresa los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de salir del programa. El regio culpa a la producción.

Sigue leyendo:

Gala Montes confiesa que su mamá es la persona más importante en su vida y se quiebra en llanto

Arath de la Torre y Mario Bezares confirman su “bromance” en LCDLF con sus looks combinados

Durante una entrevista reciente, Adrián Marcelo no dudó en hablar sobre los motivos que lo llevaron a renunciar a los 4 millones de pesos, es decir, a seguir participando en La Casa de los Famosos México. El regio tiene claro que se dio cuenta para donde iba el camino del programa y prefería no continuar con toda la presión que estaba ejerciendo la producción.

"Me fui porque yo creo que también todo esto que platicaba me empezó a generar una especie de monotonía. También fue un golpe, de eso me tengo que reservar por ética algo que a mí no me pareció sobre el rumbo que iba a tener ese programa. No me corresponde a mí decirlo, pero ya se notaba al aire. De pronto, al final, sí sentí que las decisiones ya estaban respondiendo más al tema de apretar", comenzó a hablar sobre su salida.