Peso Pluma interrumpe su concierto y se baja a cantar con un niño con capacidades diferentes

Peso Pluma es uno de los cantantes que está de moda en la actualidad, pero también uno de los que se ha visto envuelto más polémicas recientemente. En esta ocasión no vamos a hablar de alguna de sus canciones o algún tema de romance, sino de uno de sus grandes gestos que demuestran el buen ser humano que es. La Doble P apareció en Fresno, California para parar su concierto y cantar un poco con un fan especial.

El mexicano no dudó en bajar del escenario para acercarse a la zona donde se encontraba el niño con capacidades diferentes. Lo que nadie se esperaba era que no sólo lo saludara, sino que también lo invitó a cantar un poco de una de sus canciones más conocidas. Las redes sociales no dejaron escapar la posibilidad de compartir dicho momento y reconocer el gran corazón que tiene el cantante de regional mexicano.

Peso Pluma enamoró las redes al cantar con un niño con capacidades diferentes (IG: pesopluma)

Peso Pluma para concierto para cantar junto a un fan

La Doble P aprovechó un momento durante su presentación en Fresno para parar su concierto y tener un gran gesto con un niño con capacidades diferentes. Peso Pluma hizo que todo se parara para bajarse del escenario, caminar a una zona en específico de las gradas y pedirle a la gente que dejaran pasar a un fan hasta adelante.

Después de ver cómo la gente de seguridad ayudó al niño para llegar adelante, el cantante mexicano comenzó a cantar uno de sus más grandes éxitos. Hassan alternó el micrófono con el pequeño que se encontraba parado junto a la reja que protegía al intérprete de 'Ella baila sola'.

El encuentro con el fan terminó con un abrazo entre el cantante del regional mexicano y el pequeño fan con capacidades diferentes. Eso no fue todo, ya que alguno de los que estaban presentes en dicha zona aprovecharon para quitarle la gorra a Peso Pluma. Un verdadero souvenir de un concierto. En el video se puede ver como se agacha para abrazar a un fan cuando la gorra desaparece.

Peso Pluma paró su concierto para cantar con un fan con capacidades diferentes (IG: pesopluma)

La reacción en redes sociales

Los internautas no dudaron en aparecer en redes sociales para demostrar un poco del cariño que le tienen a Peso Pluma, pero también para reconocer que sin importar si les gusta su música o no, se tiene que mencionar que es uno de los cantantes con el corazón más grande que hay en la actualidad en todo el mundo.

"Podrá no gustarme su música, pero su calidad humana bien", "Le deseo lo mejor a Hassan, tiene un ángel este niño. Dios lo cuide", "Que estrés que la gente no se quitaba", "Que bonito gesto de Peso Pluma ante todo la humildad, Dios te bendiga", son algunos de los mensajes que la gente expresó en redes sociales al ver el bonito gesto del cantante mexicano.