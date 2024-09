Pepe Aguilar admite que la boda de Ángela y Christian Nodal fue precipitada: “Fue un shock”

Aunque Christian Nodal y Ángela Aguilar han mantenido los detalles de su relación alejados de los reflectores para evitar las críticas, el pare de la cantante, Pepe Aguilar, se ha encargado de hacer fuertes declaraciones al respecto. Recientemente admitió que el compromiso de su hija menor fue precipitado, pues ocurrió tan sólo unas semanas después de que confirmaran su romance y de que el sonorense anunciara su ruptura con Cazzu.

Los intérpretes de “Dime cómo quieres” hicieron público su romance a principios de junio, dos semanas después de que el cantante informara el fin de su relación con la trapera argentina y madre de su hija, Inti. El 24 de julio la pareja llegó al altar con una íntima y sorpresiva ceremonia a la que acudieron celebridades como el cantante Marc Anthony junto a su esposa, la modelo Nadia Ferreira.

A poco más de un mes de la polémica boda, Pepe Aguilar es quien se ha encargado de revelar detalles dejando ver que no estaría de acuerdo en la relación de su hija menor con Christian Nodal. Incluso, en una entrevista para el programa “La Mega”, el también productor admitió que prefería la música de Carin León que la de su yerno, quien supuestamente busca constantemente su aprobación.

Sigue leyendo:

Ángela Aguilar presume a los hombres de su vida, pero se le olvida su papá: VIDEO

Ángela Aguilar presume orgullosa su amor por Christian Nodal con tierno video tras concierto en Panamá

Esta vez el intérprete de “Por mujeres como tú” admitió en el programa LRD que la boda de Ángela Aguilar ocurrió muy rápido, sin embargo, la familia no dudó en mostrarle su total apoyo. Además, consideraba que llevarla al altar sería un momento triste y resultó todo lo contrario ya que su hija estaba feliz de la decisión que había tomado.

Fue muy rápido el noviazgo de Christian con Ángela y fue muy rápida la decisión de quererse casar, entonces sí fue un shock, pero ya a la hora de la hora que estaba sucediendo pues no, yo pensé que sí (…) Yo estaba esperando más tristeza, más golpe en el corazón de caminar con mi hija y no, me dio una emoción extraña que nunca había sentido. Me da a alegría por ella porque estaba haciendo lo que ella quería hacer.