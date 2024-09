Adrián Marcelo apoya a Agustín y le manda un mensaje: "si no te quieren en Televisa, vente a Monterrey"

La semana pasada fuimos testigos de la eliminación de Agustín de "La Casa de los Famosos México", convirtiéndose en el último habitante del cuarto "Tierra" en salir de la competencia. Tras su eliminación el modelo nacido en Argentina ha estado como invitado en varios programas de espectáculos y uno de ellos fue con el periodista, René Franco.

Durante la plática René Franco le preguntó a Agustín Fernández cómo había quedado su relación con Adrián Marcelo, el participante que abandonó la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México". Para sorpresa de todos los dos mantuvieron una conversación que salió a la luz.

En plática para el programa de René Franco, Agustín, el noveno eliminado de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", reveló que ya pudo comunicarse con su excompañero en el cuarto "Tierra", Adrián Marcelo, incluso ventiló algo de lo que se dijeron.

Después de contar que habló con Adrián Marcelo, Agustín reveló que el influencer le dijo que disfrutara de todo lo que está viviendo, además le brindó su apoyo en caso de que Televisa le cierre las puertas tras su controversial participación en el reality show.

En este sentido el modelo nacido en Argentina detalló que Adrián Marcelo le dijo que su familia lo quiere mucho, por lo que en Monterrey puede tener una nueva oportunidad laboral. René Franco se mostró sorprendido por las declaraciones del exhabitante de "La Casa de los Famosos México".

"Bien (quedó con Adrián Marcelo), me dijo si no te quieren en Televisa yo te acepto, vente aquí a Monterrey. Me dijo lo que necesites estoy aquí en Monterrey", le dijo Adrián Marcelo a Agustín.