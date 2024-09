Angelique Boyer revela si se quitará los implantes de senos y manda importante mensaje: VIDEO

Angelique Boyer fue cuestionada por la prensa respecto a si ella también será una de las actrices que se someta a un retiro de implantes de seno, puesto que ya van varias celebridades que optan por revertir su cirugía de aumento de pechos, Esto debido a que han tenido complicaciones de salud por esta decisión que tomaron en el pasado.

La estrella de las telenovelas fue sorprendida por una serie de reporteros quienes le preguntaron si estaría dispuesta a quitarse los implantes que tiene desde hace algunos años, pero ella fue muy puntual en lo que respondió y además ofreció un mensaje para todas sus compañeras del medio artístico y sus fanáticas.

Es importante destacar que cada vez son más personas las que optan por quitar los implantes que llevan, algunos lo hacen por cuestiones estéticas mientras que otros son más debido a que se les reventó alguno o tuvieron otro tipo de afectación de salud por las que se sometieron de inmediato a una nueva cirugía.

Algunas de las celebridades que se quitaron los implantes y con las que Angelique Boyer ha compartido escenario o alguna producción de las telenovelas son Marjorie de Sousa, Ana Brenda Contreras, Michelle Renaud y Consuelo Duval, solo por mencionar quienes ya lo hicieron público.

Lo que a Angelique Boyer contestó a los cuestionamientos sobre si ella ha pensado o tiene en mente quitarse los implantes de seno, mencionó que y por el momento está bien y que no lo ha contemplado, pero eso no fue lo único que dijo pues además aprovechó para emitir un mensaje muy importante a todas las personas que desean hacerse alguna cirugía estética, ya que les recomendó acudir con un experto e invertir con un profesional

“Pues que la verdad es que hoy en día tenemos una información que hace un par de décadas no teníamos, yo siempre fui muy abierta en mi situación y por suerte yo no he tenido ninguna complicación, pero si hay que estar al pendiente, hay que estarse revisando y la verdad es que a veces conviene invertir un poco más e irse por un camino seguro con profesionales porque hay mucho charlatán”, fue lo que recomendó Angelique Boyer.