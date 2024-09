¿Mejor que Luis Miguel? Jungkook de BTS sorprende con "cover" de Culpable o no | VIDEO

Jungkook de BTS fue el último integrante en debutar como solista el año pasado, antes de enlistarse en el servicio militar lanzó canciones como "3D", "Standing next to you#, y "Seven", las cuales se viralizaron de inmediato, incluso lo compararon con Michael Jackson.

Desde entonces, Jungkook de BTS se convirtió en uno de los solistas K-Pop más reproducidos del 2023, además se presentó en el famoso Times Square como parte de sus promociones. Hace poco se estrenó su documental "I am still" en los cines de todo el mundo, donde mostró el detrás de cámaras de todo su recorrido con "Golden".

Aunque es el menor de los integrantes, Jungkook de BTS demostró su talento nato con tan solo 15 años, además decidió enlistarse con tan solo 26 años para poder reencontrarse con sus compañeros en 2025. Pese a su ausencia, sus canciones se han viralizado en redes sociales, incluso unos chambelanes mexicanos recrearon el baile de "Stading next to you".

El álbum "Golden" de Jungkook de BTS no es el único que ha resonado entre las fans, pues el cantante ha hecho demostración de su talento para el canto y ha hecho algunos covers de artistas pop, como Harry Styles. Sin embargo, una fan se dio a la tarea de crear un cover con uno de los éxitos de Luis Miguel, conocido como el Sol de México.

En ocasiones anteriores, Jungkook de BTS ya ha demostrado su leve manejo con el español con temas como "Despacito", pero la cuenta de TikTok @andyrc830 publicó un video del idol cantando "Culpable o no" de Luis Miguel. El clip, cuyo audio fue creado con IA, ya registra más de 7 mil reproducciones.

Algunos comentarios de las fans aseguran que tiene una gran voz pese a no ser la original, pero en realidad Jungkook es uno de los principales vocalistas de BTS,. Antes de ser famoso, una de sus inspiraciones fue Justin Bieber. Algunas fans también han creado covers de canciones de otros artistas en la voz de Jungkook como "Sabor a mí", aunque también hay idols que se han pronunciado en contra del uso de la IA, también hay ARMY que piden que se respete el talento de los idols.

