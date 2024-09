Laura Zapata recuerda su amarga experiencia cuando conoció a Adrián Marcelo: “Esas bromas no me gustan”

La polémica esta lejos de terminar para Adrián Marcelo luego de su paso por “La Casa de los Famosos México”, pues son cada vez más las celebridades que se pronuncian en su contra y a ellos se sumó Laura Zapata. La actriz recordó la amarga experiencia que tuvo al conocer al influencer regiomontano, pues tras varias burlas sobre su vida privada optó por abandonar la entrevista de manera abrupta mientras detrás de ella él suplicaba que lo disculpara.

Adrián Marcelo fue señalado de fomentar el machismo y la violencia de género en el reality show debido a los constantes ataques contra otras participantes, como Gala Montes. Tras varias semanas en las que el público, celebridades y autoridades presionaron a la producción, el youtuber fue expulsado del programa desapareciendo sin mayor detalle de su salida; sin embargo, el escándalo ha tenido un impacto negativo en su carrera y se han cancelado algunos de los shows de “Hermanos de leche” que tenía programados para octubre y noviembre.

Este lunes anunció su regreso a YouTube tras más de un mes ausente en redes sociales, aunque aún existen dudas sobre algunos rumores como aquel que apunta a un fuerte pleito legal con el reality show y multa por no asistir a las galas tras su salida. Entre sus proyectos destaca aquel en que realiza entrevistas a polémicas figuras del medio artístico, aunque bajo su supuesto formato de “humor negro” y humor que podría haberle generado conflictos más de una vez.

En un reciente encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”, Laura Zapata recordó con desagrado su experiencia al conocer a Adrián Marcelo, pues le concedió una entrevista durante una de sus visitas en Monterrey, Nuevo León, en la que las burlas en su contra no se detuvieron. Ante esto, ella decidió abandonar el lugar mientras el influencer intentó detenerla suplicando que lo disculpara.

“De repente me encontré con que él me pedía que hiciera el baile de Thalía y yo decía: ‘¿No pues para eso me invitaste, maestro?’ Y luego había un señor ahí que no sé cómo se llama hablando de que él sabía que Juan Gabriel estaba vivo (…) Me levanté y me fui, este señor Adrián Marcelo dijo ‘no, es que está jugando’, pensaron que era broma y me persiguieron ‘no, señora, regrese, por favor’ y yo ‘no, cariño, no voy a regresar a este absurdo, no me presto para esto’. Es el único contacto que yo tuve con este persona”, relató la actriz.