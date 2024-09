Wendy Guevara explota contra Sian y le pone un alto: "no necesito de él"

El pasado domingo 15 de septiembre Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado de "La Casa de los Famosos México". A su salida el también modelo ha dado de qué hablar, sobre todo por la controversia que ha protagonizado con Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada del reality show.

Durante las ocho semanas que estuvo dentro del concurso, Sian Chiong generó bastante polémica por su comportamiento con sus compañeras y por hablar de Wendy Guevara, la ganadora indiscutible de la edición 2024. Ahora la creadora de contenido le mandó un fuerte mensaje.

Tras salir de "La Casa de los Famosos México" y observar la polémica que protagonizó por hablar de Wendy Guevara, Sian Chiong le ofreció una disculpa a la creadora de contenido, incluso la invitó a una cena para solucionar el mal entendido que surgió.

En entrevista para el canal de YouTube de Ernesto Buitron, Wendy Guevara, ganadora de "La Casa de los Famosos México", fue cuestionada por la polémica que sucedió con Sian Chiong, el octavo eliminado. Fiel a su estilo la creadora de contenido respondió de manera contundente.

Sin guardarse nada Wendy Guevara dijo que no necesita nada de Sian Chiong pues afortunadamente tras triunfar en el reality show le ha ido bastante bien, colaborando en distintos proyectos de Televisa. Además confesó que no tiene nada de que disculparse con el actor nacido en Cuba.

"No tengo porque disculparme de nada no necesito de él. No ocupo pelearme con él", dijo frente a las cámaras.