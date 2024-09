Fans de "La Casa de los Famosos México" convocan a protesta para exigir la expulsión de Adrián Marcelo

A través de redes sociales fanáticos han condenado los ataques de Adrián Marcelo contra otros participantes, especialmente con Gala Montes y Arath de la Torre. Aunque la molestia del público incrementó por las amenazas que el influencer lanzó contra el conductor de “Hoy” la noche del pasado domingo tras la eliminación de Gomita, motivo por el que convocaron a una protesta afuera de las instalaciones de “La Casa de los Famosos México” para exigir que sea expulsado.

Fans de "La Casa de los Famosos México" convocan a protesta

Arath de la Torre hizo público su deseo de abandonar el programa luego de las amenazas que recibió de Adrián Marcelo en las que involucró a su familia. Ante esto integrantes del team Mar amenazaron con seguir los pasos del conductor, por lo que fanáticos se unieron y en redes sociales convocaron a una protesta este martes afuera de las instalaciones del programa para exigir que el youtuber sea expulsado.

Sigue leyendo:

Arath de la Torre confirmaría su salida de LCDFLF con fuerte confesión a Mario Bezares: “Ya no puedo”

Briggitte Bozzo defiende a Arath de la Torre y enfrenta a Adrián Marcelo: "No tienes derecho"

Fans convocan a protesta para exigir la salida de Adrián Marcelo. Foto: X @xmarrx_

“Manifestación en contra de Adrián Marcelo. Se convoca a todos los fans que están en contra de la violencia que ejerce Adrián Marcelo hacia sus compañeros a manifestarse este martes a las 4 pm en las instalaciones de LCDLF (…) Se les pide que lleven cartulina y ropa blanca. En esta manifestación se le exige a la producción: sanción por la violencia ejercida por AM hacia los participantes, no censura hacia los participantes que están siendo violentados y transparencia y cumplimiento de las reglas. No mas violencia”, se lee en el comunicado.

Las polémicas de Adrián Marcelo en “La Casa de los Famosos México”

Aunque los enfrentamientos han sido una constante entre los participante de la segunda temporada, Adrián Marcelo ha lanzado fuertes comentarios con los que busca “debilitar” a otros habitantes, motivo por el que ha sido señalado de fomentar la misoginia, machismo, clasismo y la xenofobia en el reality show. Como aquellos contra Gala Montes en los que se burló de su depresión y el conflicto que tiene con su mamá.

El youtuber también ha realizado comentarios en contra de las integrantes del team Mar por los que, incluso, intervino la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) de la Ciudad de México exigiendo a la producción que se tomen medidas contra el regiomontano por violencia de género. Aunque todo indica que ha recibido llamados de atención, él ha señalado no estar interesado y continúa con este mismo comportamiento.

Este domingo Adrián Marcelo arremetió de nuevo contra Arath de la Torre con fuertes amenazas en las que le advirtió sobre colocarse una vez más frente a él en el posicionamiento. El creador de contenido involucró a la familia del conductor “recomendándole” que no vieran las transmisiones ante lo que podrían presenciar si es que se enfrentaban.