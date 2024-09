Piden sancionar a Gomita por mal uso de la bandera mexicana, ¿cometió una falta a la Ley?

Gomita grabó tres videos para sus redes sociales donde aparece con la bandera de México. Los hizo en honor al 15 y 16 de septiembre, fecha en la que celebramos la Independencia de nuestro país. Lamentablemente hizo enojar al público debido a la manera en que la utilizó.

En el primero de ellos, bailó un cumbión sonidero mientras tenía la bandera en el fondo de la toma. Acumuló más de 52 mil reacciones de "Me Gusta". En el segundo, ondea la bandera mientras grita algunas cosas alusivas al festejo, pero también de manera personal. Estas fueron las frases que dijo:

"Aquí llegó tu patrona, la más patriota. Viva México, cabrones. Viva Gomita. Vivan los implantes. Vivan las liposucciones. Vivan los hijos que no se dejan de los papás explotadores"

En el último de ellos, aparece con la bandera de México mientras sube las escaleras, luego hace algunos ademanes como un saludo militar y un paso redoblado. Todo esto mientras en el fondo suena una de las más famosas canciones de Juan Gabriel, El Divo de Juárez, compositor nacional de gran relevancia.

Gomita grabó tres videos con la bandera de México. Crédito: Instagram oficial

Exigen castigo a Gomita por utilizar mal la bandera de México

En todos los videos desactivó los comentarios de manera inmediata, pues la gente comenzó a realizar algunos reclamos porque no les pareció adecuada la forma de utilizar la bandera, incluso hay quienes dijeron que no puede tocar el piso, por lo que ameritaba una denuncia y una multa, si fuera el caso.

Estos fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la red social TikTok, donde también subió los tres videos mencionados:

Gomita fue la única que arrastra la bandera

Gomita con su ignorancia no tiene idea que es por respeto a la bandera no debe tocar el suelo

Esperen a ver su multa

Te van a multar por usar símbolos patrios

Ley de lábaros patrios, ¿Gomita cometió un delito?

En México existe un documento llamado la Ley sobre el escudo, la bandera e himnos nacionales, y la última reforma se hizo el 1 de abril de 2024. El artículo al que se refieren los comentarios en contra de Gomita, es el Artículo 13 del Capítulo Cuarto sobre el uso, difusión y honores a la bandera nacional.

En él se establece que "La Bandera Nacional saludará, mediante ligera inclinación, sin tocar el suelo, solamente a otra Bandera, nacional o extranjera; en ceremonia especial, a los restos o símbolos de los héroes de la Patria; y para corresponder el saludo del Presidente de la República o de un Jefe de Estado extranjero en caso de reciprocidad internacional. Fuera de estos casos, no saludará a personas o símbolo alguno".

Piden que sea sancionada. Crédito: Instagram

En este caso, se indica también en la Ley que será la Secretaría de Gobernación quien se encargue de vigilar su cumplimiento, y se no se da a conocer en ningún artículo séptimo sobre competencias, infracciones y sanciones, ningún párrafo que indique que Gomita no puede portar la bandera, y tampoco que no pueda ondearla o que no pueda tocar el piso.

¿Qué está prohibido hacer con la bandera? Estas son las reglas: