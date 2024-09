Conrado Villagra, exnovio de Briggitte Bozzo, responde a las acusaciones de la actriz y asegura que la mantenía

Aunque la popularidad y el lugar de Briggitte Bozzo en “La Casa de los Famosos México” estuvo en riesgo por la actitud que tuvo con sus compañeros del team Mar, la actriz se ha ganado el corazón del público con su belleza y carisma. Además, ha logrado conectar aún más con los fans al revelar detalles de su vida privada, como aquellos sobre el tormentoso noviazgo que tuvo con Conrado Villagra y la presunta violencia que sufrió en su relación, algo ante lo que el influencer no dudó en defenderse.

Tan sólo unos días después de haber iniciado el reality show y antes del pleito entre equipos, Briggitte Bozzo reveló en una charla con Shanik Berman, Adrián Marcelo y Sian Chiong el abuso y valencia psicológica que sufrió con una de sus exparejas, aunque no mencionó a Conrado Villagra fans de inmediato dedujeron que se trataba de él.

Bozzo no evitó romper en llanto al hablar de la agresión sexual que sufrió en su noviazgo. Indicó que al inició dudó en denunciar ya que se trataba de su pareja y cuando decidió ir con las autoridades no pudo continuar con el proceso por supuesta falta de pruebas: “Era en su casa, qué hacía. Yo me quitaba para que me soltara. Me agarró los brazos súper fuerte y me ató. Me agarró de los pies y me dijo ‘no te muevas’. Me empezó a dar duro y yo le decía que parara. Ya no quise, terminé llorando y él bien normal (…) Cuando fui a denunciar, no pude denunciar porque no tenía moretones ni nada”.

Conrado Villagra responde a las declaraciones de Briggitte Bozzo

Aunque Conrado Villagra no ha realizado una declaración completa sobre lo dicho por Briggitte Bozzo en “La Casa de los Famosos México”, a través de los comentarios en redes sociales ha respondido a las fuertes críticas y desmentido a la actriz asegurando que él la mantenía, tanto a ella como a su hermano y su mamá. Además, el influencer aseguró que podría tratarse de una estrategia de la joven para avanzar en la competencia del programa.

Briggitte Bozzo habla de la violencia que sufrió en su noviazgo con Conrado Villagra. Foto: IG @briggi_bozzo

“Dijo cosas que no son ciertas cuando se refirió a mí. Es un reality y está jugando su juego, es muy buen actriz. Aunque me haya intentado difamar, le mando mis mejores deseos”, así respondió Villagra en los comentarios del video compartido por el influencer Eddy Nieblas en TikTok.

Sobre Conrado Villagra, se sabe que es originario de Argentina y ganó fama en redes sociales con sus videos de baile, además de compartir detalles sobre su vida personal y sus viajes. Aunque se abrió paso en diferentes plataformas con su atractivo físico y simpatía, fue su noviazgo con Briggitte Bozzo lo que impulsó considerablemente su popularidad. También ha trabajado como modelo para importantes marcas como Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger y Prada.