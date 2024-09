TRAILER: Mauricio Ochmann e Irene Azuela sufrirán al asesino en el thriller psicológico "El Diario"

Irene Azuela y Mauricio Ochmann vivirán una sensación de miedo con la incertidumbre minando sus sentidos. Atrapados en la duda y sin saber a dónde ir o a quién dirigirse para que les ayude, encarnarán a Olga y Carlos en el thriller psicológico "El Diario", la nueva apuesta de Prime Video que estrenará en el mes de octubre.

Acompañados de Vera (Isabella Arroyo), ambos protagonistas deberán seguir las extrañas pistas hasta descubrir que en el ático de su casa existen los vestigios de una asesino suelto.

Prime Video reveló el tráiler y el arte oficiales de la película "El Diario", un thriller psicológico de Amazon MGM Studios y Aberración Global protagonizado por Irene Azuela, Mauricio Ochmann, Leonardo Ortizgris, Yoshira Escárrega e Isabella Arroyo.

Dirigida por Emma Bertrán y Alba Gil, y producida por Alberto Muffelmann y Regina Valdés, "El Diario" estrenará el 4 de octubre, exclusivamente a través de Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios.

La familia sin saber el terror que les acecha en "El Diario". Foto: Cortesía Prime Video

¿De qué trata la película "El Diario"?

Tras su divorcio, Olga (Azuela) se muda con su hija Vera (Arroyo) a una nueva ciudad. En el ático de su casa descubre el diario de un asesino que, lejos de estar terminado, se sigue reescribiendo, poniendo en peligro su vida y la de quienes la rodean.

Superada por el inexplicable suceso, Olga recurre a la única persona en la que puede confiar: Carlos (Ochmann), el terapeuta de su hija.

Ochmann dará ayuda a Azuela en "El Diario". Foto: Cortesía Prime Video

Sin embargo, también necesita resolver el conflicto con su exmarido, Víctor (Ortizgris), y su nueva pareja, Mariana (Escárrega), para que se haga cargo de Vera, mientras Olga intenta entender su extraña conexión con este diario y descubrir la identidad del asesino que lo escribe.

MAAZ