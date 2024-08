VIDEO confirma que Jimin de BTS estuvo con una fan y lo mantuvo en secreto por esta razón

Jimin de BTS ganó su primera victoria con "Who", sencillo principal de su segundo álbum como solista, material que dejó preparado antes de irse al servicio militar. También estrenó su nueva serie en Disney Channel junto a Jungkook, la cual ya ha dejado varios momentos memorables en redes sociales.

Como parte de las sorpresas para sus fans, Jimin y Jungkook de BTS grabaron una mini serie durante sus vacaciones en el tiempo en que el grupo estuvo inactivo, por lo que decidieron documentar su viaje por varias ciudades y cuyo material fue lanzado en la plataforma de streaming.

Fue justamente durante las grabaciones de este viaje que Jimin de BTS tuvo un encuentro bastante emotivo con una joven afortunada, pero decidió mantenerlo en secreto. Sin embargo, ella compartió su experiencia en su cuenta de Twitter, aunque algunas fans no le creyeron de todo debido a la falta de alguna evidencia o recuerdo del idol.

A través de los años, diferentes fans de BTS han compartido anécdotas con el grupo, siendo algunas afortunadas las que han tenido la oportunidad de compartir de cerca con los integrantes. Un ejemplo fue cuando Jimin de BTS viajó a Francia y unas chicas lo conocieron en un bar, inclusive jugó con ellas en medio de la fiesta.

Otro caso más reciente es el de Syarin, la afortunada fan que vivió un momento muy emotivo con Jimin de BTS. La joven relató hace más de un año que conoció al cantante junto a Jungkook, pues ambos estaban de viaje en una ciudad de Estados Unidos.

Syarin relató que estaba en su trabajo cuando reconoció a dos jóvenes asiáticos, cuando puso más atención le resultaron familiares. La joven les preguntó si eran BTS y Jimin les confirmó su identidad, aunque la fan les pidió una foto, el cantante se limitó a abrazarla ya que si revelaba la imagen arruinaría la grabación de su serie antes de tiempo.

Aunque algunas no creyeron su historia, su relato volvió a hacerse viral entre las fans de BTS, pues en "Are you sure?" se reveló justo el momento donde conocen a Syarin, la joven que tuvo la fortuna de estar con Jimin de BTS y compartir un abrazo, además los describió como muy dulces y amables.