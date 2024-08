Nicola y Wendy desmienten a Briggitte Bozzo, aseguran que tuvo un romance con Agustín Fernández

Briggitte Bozzo sigue provocando revuelo dentro y fuera de La Casa de los Famosos y se ha posicionando como una de las integrantes más bellas y polémicas del reality show, ha tenido diferencias con Mariana Echeverría, con Shanik Berman y hasta con Sabine Moussier.

Esta ocasión, la actriz venezolana confesó a sus compañeros sorprendida que Agustín Fernández, quien también se encuentra en en la casa más famosa, la había buscado días antes de ingresar al reality y que incluso se habría puesto algo "intenso" cuando permanecían aislados en un hotel, dando a entender que él intentó tener algo más que una amistad con ella.

Wendy Guevara dijo que ahora la joven influencer se hizo la víctima Foto: Instagram lacasafamososmx

Sus compañeros no tardarían en contárselo a Agustín Fernández quien dijo no entender por qué no se lo dijo a él directamente si hubo algo que le molesto en sus mensajes ya que son "amigos". Sin embargo; aunque Agustín Fernández no quiso ahondar más en el tema y tras recibir fuertes críticas de los cibernautas, Wendy Guevera y Nicola Porcella salieron en su defensa durante un live en redes sociales.

“Briggitte también lo buscaba a Agustín y ella dijo en La Casa de los Famosos otra cosa”, aclaró Nicola Porcella.

Nicola Porcella relató que el acercamiento entre ambos famosos sucedió cuando participaban en otro reality show Foto: Instagram lacasafamososmx

Nicola Porcella relató que el acercamiento entre ambos famosos sucedió cuando participaban en otro reality show y que él era testigo que ella lo buscaba y hasta Wendy Guevara lo interrumpió y dijo que ella también era testigo y hasta dijo "co$%&" dando a entender que habían tenido relaciones sexuales, la exintegrante del Team Infierno añadió que ahora Briggitte Bozzo se haría víctima a lo que Nicola dijo que no le gustaba eso de la joven influencer.

¿Exintegrantes del Team Infierno tienen línea editorial?

Lo que ha sorprendido a los seguidores de Wendy, Nicola y Agustín es que antes criticaban a Briggitte y ahora la apoyan, lo que para algunos podría ser que sean objetivos y para otros que tuvieran línea por parte de la televisora que emite el reality show, aunque ellos afirman que solo emiten su opinión. La grabación fue compartida por la cuenta de TikTok rociorobledoa.