Michelle Renaud pide sacar a Adrián Marcelo de "La Casa de los Famosos México": "Que cosa tan vergonzosa"

Michelle Renaud se sumó a la lista de celebridades que han externado su indignación por los comentarios de Adrián Marcelo durante su participación en “La Casa de los Famosos México”. Sobre todo tras la fuerte pelea que el influencer tuvo con Gala Montes en la que se burló de la depresión de la actriz, quien no dudó en defenderse de los ataques.

Michelle Renaud pide sacar a Adrián Marcelo de LCDLF México

En abril pasado Michelle Renaud se mudó a España para dar a luz a su segundo bebé y comenzar desde cero junto a su esposo, el actor Matías Novoa. Pese a ello la actriz se mantiene al tanto de lo que ocurre en la televisión mexicana y el escándalo de “La Casa de los Famosos México” es algo que ha generado gran indignación entre otras celebridades y fanáticos, pues los constantes pleitos entre algunos de sus integrantes han dado de qué hablar.

Sigue leyendo:

Famosos que han exhibido a Mariana Echeverría por malos tratos y bullying: "Una mujer muy cruel"

Paul Stanley habla sobre la depresión que sufrió y rechaza las burlas de Adrián Marcelo a Gala Montes

Michelle Renaud pide sacar a Adrián Marcelo de LCDLF México. Foto: IG @michellerenaud

Como el más reciente entre Adrián Marcelo y Gala Montes, discusión en la que el youtuber regiomontano se lanzó contra la actriz burlándose de su depresión. Ante esto, otros famosos y fanáticos del programa han pedido la salida del influencer y a ellos se sumó Michelle Renaud: “Que cosa tan vergonzosa, este hombre de verdad lo deberían de cancelar y que Televisa lo debería de sacar 100 por ciento. Ninguna empresa debería de decir, ni por rating, ni por dinero ni por nada, colaborar con personas con ese tipo de honores”.

La actriz pidió a la gente dejar de lado los ataques y usar la indiferencia como una forma de mostrar su desacuerdo: “La mayoría de la gente que quiere que se vaya se expresan igual que él, aunque sea hacia él. No podemos pedirle a alguien que no diga tonterías diciéndole tonterías, entonces, yo creo que la mejor manera es pidiendo a Televisa que lo saque, uno, y dos, simplemente dejándolo de seguir, dejar de ver su contenido, caneándolo, bye. No hay necesidad de rebajarse a ser como esa persona, como varios de ahí, el ser humano está cañón, que tremendo”.

Celebridades y fans exigen la salida de Adrián Marcelo tras burlas sobre la depresión de Gala Montes. Foto: IG @adrianmarcelo10

Exigen que se retire cédula profesional a Adrián Marcelo

Antes de alcanzar popularidad en redes sociales y como conductor en televisión, Adrián Marcelo estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Esto incrementó las críticas en su contra, pues internautas han cuestionado su capacidad profesional tras las burlas que lanzó contra la actriz de “El Señor de los Cielos”.

Ante esto, internautas lanzaron una petición en el sitio web Change.org para solicitar que se retiré la cédula profesional al youtuber. “Es un privilegio, no un derecho, y debe ser tratado como tal. Este privilegio no debe ser abusado y aquellos que lo hagan deben ser responsables”, se lee en la petición que ya acumula más de 160 mil firmas.