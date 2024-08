Ivan Fematt, "La Mole", reafirma su apoyo a Adrián Marcelo pese a críticas: “A los amigos no se les abandona”

La polémica no se detiene para Adrián Marcelo tras la fuerte discusión que tuvo con Gala Montes en la que se burló de su depresión; además, el influencer ha sido señalado de promover misoginia, machismo, clasismo y xenofobia en "La Casa de los Famosos México" y ante esto internautas han exigido su salida del programa. Pese a ello, algunas celebridades le han mostrado su apoyo y entre ellos Ivan Fematt, "La Mole", quien enfatizó en su amistad y la importancia de ayudarse en los momentos más difíciles.

"La Mole" externa su apoyo a Adrián Marcelo pese a críticas

Además de los comentarios que hizo sobre Gala Montes, el influencer regiomontano también fue señalado de violentar psicológicamente a Briggitte Bozzo y esto lo convirtió en blanco de severas críticas en redes sociales. A éstas se han sumado celebridades como Natanael Cano, Un Tal Fredo, Consuelo Duval, Victoria Volkova y Romina Marcos que también exigieron su salida del programa. Incluso se lanzó una petición para retirarle su cédula profesional como psicólogo que, hasta este miércoles, sumaba poco más de 160 mil firmas.

"La Mole" externa su apoyo a Adrián Marcelo pese a críticas. Foto: IG @mole82



“Que todos te den la espalda, que todos se bajen el carro. Carnal, si tenemos que jugárnosla nos la jugamos. Es ley de vida, a los amigos, a los verdaderos amigos no se les abandona”, es el mensaje publicado por Ivan Fematt en medio de la fuerte polémica que rodea a Adrián Marcelo y con el que le expresa su respaldo sin temor a las críticas.

“‘Mole’, también hay que aceptar y decirle a nuestros amigos cuando no hacen lo correcto”, “Él acaba de decir que no tiene amigos afuera, quedaste”, “Apoya su carrera y sácalo de ahí”, “Para esos amigos, mejor nadota”, “Sabes que estuvo mal, pero como dices, a los verdaderos amigos no se les abandona”, “La está regando gacho, sálvale la vida”, “Mole, tienes hijas y que feo que un hombre se ponga así. Agarra la onda, por favor” y “Sí, ‘Mole’, pero ya está sacando el cobre el muchacho”, fueron algunos de los comentarios.

"El Temach" también mostró su apoyo a Adrián Marcelo y se lanzó contra Gala Montes. Foto: IG @mole82



"El Temach" apoya a Adrián Marcelo

“El Temach” -influencer que ha sido señalado de realizar contenido machista y misógino en redes sociales- reapareció en redes sociales una vez más generando gran polémica al mostrar su apoyo al youtuber adrián Marcelo y se lanzó contra Gala Montes tachándola de “irresponsable” por entrar a un reality show aún con un “cuadro de salud mental”.

“Yo apoyo a Adrián Marcelo, lo he apoyado desde el principio y lo voy a seguir apoyando. Mentiras no dijo, es profundamente irresponsable si tienes una enfermedad mental, si tienes un cuadro de salud, es profundamente irresponsable para tu salud mental meterte a un reality”, dijo el influencer en un video compartido en su cuenta de TikTok.