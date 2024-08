Gustavo Adolfo Infante confirma enemistad entre Pepe Aguilar y Alejandro Fernández: “No se soportan”

Alejandro Fernández y Pepe Aguilar son parte de dos de las dinastías más importantes en la música regional mexicana, por ello, los rumores de una rivalidad han generado gran alboroto entre los fanáticos. Aunque ambos lo han negado, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante confirmó que no existe una buena amistad entre los cantantes aún cuando ocurrió todo lo contrario con sus padres, Vicente Fernández y Antonio Aguilar.

Confirman rivalidad entre Pepe Aguilar y Alejandro Fernández

Gracias a la cercanía que tenía el periodista Gustavo Adolfo Infante con el cantante Vicente Fernández sabe de la rivalidad que existe entre “El Potrillo” y Pepe Aguilar. El también conductor relató durante la emisión de este jueves en el programa “De primera mano” que todo comenzó cuando el también productor negó que existiera una amistad entre su padre, Antonio Aguilar, con “El Charro de Huentitán”.

Gustavo Adolfo Infante confirma enemistad entre Pepe Aguilar y Alejandro Fernández. Foto: IG @pepeaguilar_oficial

“Alejandro y Pepe no se soportan o no se soportaban, creo que cuando murió Vicente las cosas cambiaron porque los Aguilar fueron al rancho ‘Los Tres Potrillos’ y presentaron sus respetos y cariños, pero no nos quieran engañar de que se llevan porque Pepe y Alejandro se vomitaban de siempre”, reveló el periodista de espectáculos.

Majo Aguilar y Alex Fernández lanzarán en colaboración en tema “Cuéntame”, al respecto Gustavo Adolfo Infante habló sobre el deseo de Vicente Fernández de que su nieto hiciera un dueto con Ángela Aguilar, algo ante lo que Pepe Aguilar se negó de manera contundente: “Dijo: ‘Pues vamos a ver’”.

Pepe Aguilar habla de la supuesta rivalidad con Alejandro Fernández

Los rumores se hicieron más fuertes por el concierto de Alejandro Fernández en septiembre de 2023 en el que presenta a su hijo, Alex, sobre el escenario y éste lo corrigió añadiendo el apellido de su famosa familia. Fue entonces que mencionó el apellido de los Aguilar, algo que algunos fanáticos tomaron como una ofensa y por la que más tarde no evitó ser cuestionado el intérprete de “Me estoy acostumbrando”.

“No apoyaría a ninguno de mis hijos si yo no tuviera la seguridad de que mis hijos tienen el talento para ofrecerles algo al público. Entonces, hoy, esta noche, quiero que brindemos un fuerte aplauso para invitar a Alex”, dijo el cantante para responder después a su hijo con: “Pues ni modo que Aguilar, pend***, ahí sí me preocuparía mucho”.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda para YouTube, Pepe Aguilar respondió a la polémica por este comentario y, contrario a lo ocurrido en redes sociales, dijo haberlo tomado con humor: “Me parecido algo buena onda de su padre, pudo haber dicho lo que sea y lo único que hace es poner a las dos familias en el mismo nivel y las pone como referentes, está chistoso”.