Este sería el momento en el que Alicia Villarreal se entera de la supuesta infidelidad de Cruz Martínez: VIDEO

Alicia Villarreal y Cruz Martínez son uno de los matrimonios más consolidados del medio del espectáculo; sin embargo, recientemente surgieron rumores de infidelidad por parte del cantante originario de Chicago, Estados Unidos, luego de que presuntamente fuera fotografiado en compañía de otra mujer.

Y en medio de todas estas especulaciones, la interprete de "Te quedó grande la yegua" tuvo un encuentro con reporteros quienes le cuestionaron sobre la actitud de su esposo con quien lleva más de 20 años de matrimonio y la artista se mostró sorprendida por las afirmaciones de los periodistas.

Anteriormente Alicia Villarreal estuvo casada con Arturo Carmona Foto: Instagram lavillarrealmx

Sigue leyendo:

Alicia Villarreal se reencuentra con Arturo Carmona y hasta bailaron juntos: VIDEO

Alicia Villarreal le envía mensaje a Cazzu tras la polémica boda de Nodal y Ángela Aguilar: "Va a tener toda la fuerza"

Alicia Villarreal rompe el silencio sobre supuesta infidelidad de Cruz Martínez: VIDEO

Por lo que en redes sociales no dudaron en afirmar que la cantante no estaba ni enterada de las fotografías y de los rumores que envolvían a Cruz Martínez, incluso la grabación compartida por la cuenta de TikTok invictusdolches, que habría sido tomada por una de las cadenas de televisión como Telemundo titulo el cilp como "Momento exacto donde Alicia se entera de infidelidad".

Cruz Martínez y Alicia Villarreal tienen dos hijos en común Cruz Angelo y Felix Estefano Foto: Instagram mtzcruz

Cruz Martínez y Alicia Villarreal tienen 20 años de matrimonio y dos hijos en común

Durante el encuentro con los reporteros le preguntan si perdonaría una infidelidad a lo que Alicia Villarreal responde que no y el periodista le refuta "te lo pregunto porque acaba de salir una fotografía de Cruz Martínez en un centro nocturno con una chica buena onda, dicen" a lo que ella contesta que no sabe nada al respecto.

Luego le cuestionan si hay confianza entre ellos y ella asevera que si la hay "tenemos 20 años de casados, se han dicho muchas cosas" y ahí termina el video. Cruz Martínez y Alicia Villarreal tienen dos hijos en común Cruz Angelo y Felix Estefano. Anteriormente la cantante estuvo casada con Arturo Carmona con quien tuvo a su primogénita Melenie Carmona.

Aunque no se ha confirmado la veracidad de la infidelidad y todos sean rumores, la cantante estuvo en el programa De Primera Mano que encabeza el periodista Gustavo Adolfo Infante donde fue cuestionada sobre si se encontraba separada y respondió "estoy con una noticia que me acabo de enterar" reconoció que no sabe como procesar ni reaccionar por lo que se dará su tiempo para razonar y platicar.