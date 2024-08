Conductora de Hoy señala a Ricardo Peralta como problemático: "lo llevó a otro lado"

Recientemente, la tensión ha aumentado en el mundo del entretenimiento mexicano, particularmente en el reality show "La Casa de los Famosos México". La controversia estalló cuando Andrea Escalona criticó abiertamente la forma de actuar de Ricardo Peralta, tras una serie de eventos que han sacudido la dinámica del programa.

En un acto que inicialmente parecía una simple travesura, los miembros del Cuarto Mar trasladaron el colchón de Sian Chiong al pasillo del reality. Aunque Sian, mostró una actitud relajada ante el incidente, Ricardo Peralta expresó su frustración de manera contundente. Peralta interpretó el acto como un acto de xenofobia y no tardó en iniciar una discusión.

¿Ricardo exageró las cosas por defender a Sian?

Andrea Escalona, quien ha sido una figura destacada en el mundo de la televisión mexicana, se unió al debate y no dudó en manifestar su opinión sobre el comportamiento de Peralta. En un comentario que ha captado la atención de muchos, Escalona señaló que Peralta exageró la situación.

"Considero que el juego está muy fuerte. No puedo creer que vamos por la tercera semana y entiendo que no fue lo mismo cuando Nicola y Wendy hicieron la broma porque ellos eran amigos. Aquí sí se ve claramente que ya no hay tanta, tampoco creo que haya sido para que lo tomara Ricardo (Peralta) así como fue. Yo pienso, en mi punto de vista, que Torpecillo sí lo llevó a otro lado", expresó Escalona.