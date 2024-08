Alicia Villarreal confirmó que no es la primera infidelidad de Cruz Martínez, pero sí será la última

Luego que Alicia Villarreal se habría enterado de una manera abrupta de la supuesta infidelidad de Cruz Martínez, la cantante estuvo en una entrevista para un programa de espectáculos, ahí habló abiertamente sobre su situación sentimental con Cruz Martínez.

En dicha plática, Alicia Villarreal habló de manera frontal y aseguró que la supuesta infidelidad no era algo que le sorprendió, sin embargo, si algo que le duele, pues ya son muchos años de relación, ante esto, la regiomontana se habría confesado con un famoso periodista y a él de manera privada confesó que no es la primera infidelidad de Cruz Martínez.

La mañana de este jueves 8 de agosto, durante la sección de espectáculos del programa “Sale El Sol” el periodista Gustavo Adolfo infante reveló que luego de su entrevista con Alicia Villarreal, “la güerita consentida” le confesó que la infidelidad de Cruz Martínez no le sorprendió, pues no es la primera vez que pasa, sin embargo, la cantante dejó claro que sí será la última vez.

Y es que de acuerdo con Infante, Alicia Villarreal ya no está dispuesta seguir perdonando más infidelidades por parte del productor y padre de sus dos hijos, por lo que aseguró que su matrimonio podría terminar muy pronto, pues dijo que ya no había vuelta atrás.

“Al terminar la entrevista me dijo: ‘Gustavo no es la primera, y va a ser la última, por qué esto ya se acabó, no hay vuelta atrás’…”, dijo Gustavo Adolfo Infante