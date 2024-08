Paul Stanley habla sobre la depresión que sufrió y rechaza las burlas de Adrián Marcelo a Gala Montes

La Casa de los Famosos México en su segunda temporada ha pasado por momentos complicados, con tan sólo la tercer semana de emisión. Ante esto, la pelea que se suscitó hace par de noches entre todos los habitantes, provocó que el tema de la depresión se pusiera en boca de todos, luego que Adrián Marcelo se burlara de Gala Montes y su padecimiento de salud.

Con esto en el ambiente, Paul Stanley, ex habitante de La Casa en su primera temporada y compañero de Arath de la Torre en el Programa Hoy, fue cuestionado sobre qué pensaba de esa situación, algo que le causó incomodidad puesto que él padeció depresión en el pasado y se atiende con su terapeuta.

Cabe recordar que Paul ha estado muy presente de forma indirecta en el reality, ya que Mario Bezares y Paola Durante han participado ahí, dejando con la última un encuentro en la emisión matutina de Televisa.

Gala vivió el choque más fuerte con Adrián. Foto: Especial

Paul Stanley rechaza los actos de Adrián Marcelo y habla de su depresión

A la salida de Televisa, Paul Stanley fue abordado por periodistas que pidieron su opinión sobre el día a día de La Casa de los Famosos.

Ante esto, Paul indicó: "Veo los bits que me llegan de instagram, no los veo en la tele, pero si pasan cosas no tan chidas", comenzó a relatar y avanzó: "En Hoy, es una sección y no cuenta lo que opinemos o no sobre nuestras nominaciones, es para darle sazón y publicidad. El mensaje es nuestro deber ser congruentes y responsables de lo que decimos".

Luego, encaminó sus ideas hacia Adrián Marcelo y sus acciones contra Gala Montes, de quien se burló por padecer depresión y estar dentro del reality. A la par, reflexionó sobre la enfermedad que él ha padecido también.

"Pues sí, no puedes tapar el dedo con un ojo, es algo difícil, tratar de esa forma a Gala que tiene este padecimiento (depresión) que los que lo hemos tenido y hemos pasado por muchas rachas de esto es un sufrimiento que no entiendes, quisieras que te lo explicaran, que una pastilla te calmara todo esto pero la cabeza trabaja de una forma, te desesperas y lamentablemente mucha gente se ha quitado la vida con esto. Entonces, no es un juego", indicó.

Cuestionado sobre si él asistiría con Adrián Marcelo a una cita de terapia psicológica, Paul fue tajante al responder.

"No, yo tengo mi terapeuta, todas las semanas voy a terapia", precisó.

Pide nominación para Mariana, Ricardo y Agustín

Al recordar su paso por La Casa, Paul admitió que es difícil manejar la presión dentro de ésta, a la par de no saber qué pasa afuera y cómo les ve la gente, algo que se incrementa con el hate en redes sociales.

"La verdad es que cuando estás adentro y no te das cuenta qué pasa afuera, es frustrante cuando sales y piensas en haber hecho otra cosa, pero la gente afuera, el hate, son muy salvajes y no respetan ni a la familia, ni a uno que da la cara por dar entretenimiento. El otro día tuiteaba que ese tipo de programas te tienes que cuidar, fue lo que yo hice, cuidarme", reflexionó.

Para culminar, fue claro en quienes son las personas que ve como nominados esta semana.

"Está semana va a salir nominado... mi Marianita (Echeverría) la amo y todo, pero, no sé qué... yo digo que ya. También el Torpecillo (Ricardo), o también mi Agus, no sé, es difícil", apuntó.

Y remató en favor de su compañero y amigo Arath de la Torre.

"Yo espero que Arath, porque es una gran persona, muy derecho, que él ganara", sugirió.

