Paola Durante destapa la agresión que sufrió por parte de Sian Chiong en La Casa de los Famosos México: VIDEO

La segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. En esta ocasión la famosa que se robó todas las miradas fue Paola Durante, quien reveló que sufrió una agresión física por parte del actor, Sian Chiong.

El pasado domingo 28 de julio Paola Durante, exedecán de Paco Stanley, se convirtió en la primera eliminada de "La Casa de los Famosos México", sin embargo en días recientes se viralizó una declaración en la que habló de la agresión que cometió en su contra el actor, Sian Chiong.

En una entrevista con el programa de espectáculos "De Primera Mano", Paola Durante fue cuestionada sobre su breve participación en "La Casa de los Famosos México". Fue en ese momento donde recordaron que Briggitte Bozzo reveló que la modelo fue agredida por Sian Chiong, otro de los participantes.

En la plática la primera eliminada de "La Casa de los Famosos México" dijo que Sian Chiong sí la agredió al meterle una cuchara durante un juego en el que participaron la mayoría de los participantes. Paola Durante dijo que en ese momento no le dio importancia, pero actualmente sabe que está mal.

"Yo no lo vi mal en ese momento, no lo juzgamos Mario y yo porque a mi me metió una cuchara y a Mario le pegó. Mario le dijo eso ya no es actuación", contó.