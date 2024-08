"A mí me me encantan las mujeres": Sian Chiong pide que no confundan su relación con Ricardo Peralta

En los últimos días el nombre del actor Sian Chiong ha aparecido como tendencia en redes sociales gracias al desempeño que ha tenido dentro de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", donde se le ha visto muy cercano al influencer y creador de contenido, Ricardo Peralta.

La noche del martes 6 de agosto los 13 habitantes de "La Casa de los Famosos México" tuvieron una noche de cine donde salieron a la luz algunas de las conversaciones más íntimas que han tenido. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Ricardo Peralta confesó que estaba sintiendo algo por Sian Chiong.

Sigue leyendo:

Paola Durante destapa la agresión que sufrió por parte de Sian Chiong en La Casa de los Famosos México: VIDEO

Después de escuchar las declaraciones de Ricardo Peralta, los participantes de "La Casa de los Famosos México" bromearon sobre una nueva relación sentimental entre el influencer y Sian Chiong. Al escuchar a sus compañeros el actor lució bastante incómodo e incluso les pidió que no apresuraran las cosas.

Horas más tarde Sian Chiong, protagonista de telenovelas como "Corazón guerrero", "Súbete a mi moto" y "Juntos el amor nunca se equivoca", compartió un mensaje en sus redes sociales sobre su orientación sexual. El mensaje del participante del reality show se volvió viral de manera inmediata.

Junto a las imágenes que muestran su cercanía con Ricardo Peralta, Sian Chiong pidió no confundir la "amabilidad" con el "coqueteo". El actor nacido en Puerto Rico dijo que desde pequeño le enseñaron a no juzgar, pero a él "le encantan las mujeres", poniendo fin a los rumores de su relación con el creador de contenido.

"Desde chico me enseñaron a no juzgar y querer a todos por igual pero a mí me me encantan las mujeres", dijo.