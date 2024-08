Emilio Osorio da un contundente mensaje al nuevo novio de Niurka: "mientras no se quiera aprovechar"

Escuchar el nombre de Niurka Marcos siempre nos lleva a pensar en una personalidad audaz y desinhibida y hace unos días volvió a captar la atención del público al anunciar su nueva relación amorosa con un hombre 20 años menor que ella. A través de su cuenta de Instagram, la vedette destapó su romance y afirmó sentirse feliz, sin importarle la diferencia de edad.

De esta forma, el anuncio vino acompañado de un emotivo video que capturó el momento en que su pareja, conocida en redes sociales como Bruno Espino, le propuso formalizar su relación en un elegante restaurante en la Ciudad de México. “Nos llegó el amor. Contigo sí o sí”, escribió Niurka en su publicación, lo que dejó claro que este romance es una nueva etapa significativa en su vida.

Y aunque han sido muchas las personas que han cuestionado la diferencia de edad, "La mujer escándalo" ha hecho oídos sordos a las opiniones no pedidas. Pero la que sí resulta importante es la de su hijo, Emilio Osorio, quien en un encuentro con la prensa hizo algunas declaraciones sobre la nueva relación de su mamá.

Emilio Marcos reacciona a la nueva relación de su mamá, Niurka

Desde hace varios años, Emilio Osorio se ha consolidado como una de las figuras públicas más sólidas aún después de su participación en la primera temporada de "La Casa de los Famosos". Es así como en entrevistas recientes el hijo de Niurka expresó su apoyo incondicional hacia su mamá, destacando que lo único que le importa es su felicidad personal, sin importar las opiniones externas.

“Mientras no se quieran aprovechar, no atacamos. Mientras estén allí haciéndola feliz, no tengo problema”, afirmó Emilio, quien ha dejado en claro que la diferencia de edad no es un problema para él, siempre y cuando su mamá se sienta amada y respetada.

Pero Emilio no es el único que ha mostrado su apoyo hacia la nueva relación de Niurka, pues el video donde anuncia su noviazgo se ha vuelto viral, generando miles de reacciones de sus seguidores, quienes llenaron la publicación con mensajes de apoyo y buenos deseos para la nueva pareja, afirmando que está en todo su derecho de darle una nueva oportunidad al amor.

Muchos de sus fans aplaudieron la decisión de Niurka de darle una nueva oportunidad al amor, felicitándola por lo que algunos llamaron “buen colágeno”.

¿Quién es Bruno, el nuevo novio de Niurka?

Bruno Espino, el hombre que ha enamorado a Niurka, es un modelo, actor y bailarín de 37 años, según la información disponible en sus redes sociales. Aunque el joven mantiene un perfil relativamente bajo con el usuario @bruno_espino07, su popularidad ha crecido desde que se hizo pública su relación con Niurka, acumulando miles de seguidores nuevos interesados en conocer más sobre él.

Y es que Bruno no solo comparte la pasión por el ejercicio, como lo demuestran sus fotografías, sino también un amor por viajar, lo que podría ser uno de los intereses comunes que los unió. A pesar de la diferencia de edad, Niurka ha dejado claro que Bruno es independiente, trabajador y atento, desmintiendo así los rumores de que su relación podría ser meramente superficial o interesada.